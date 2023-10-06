Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde aniden yola fırlayan kedinin altına girdiği motosiklet devrildi. Motosiklet sürücüsünün yaralandığı ve kedinin öldüğü kaza kameraya yansıdı.
Kaza, Yeşiltepe Mahallesi İsmail Cem Caddesi üzerinde meydana geldi. Paket servise çıkan Murat Y.’nin kullandığı 59 AGU 759 motosiklet, aniden yola çıkan kediyi fark etmeyerek üzerinden geçti. Devrilen motosikletin sürücüsü kanlar içinde kalırken, kedi de öldü. Başından yaralanan motosiklet sürücüsü olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Öte yandan mahalle sakinleri, yeni asfalt atılan yolda araçların hızlı seyrettiğini ifade ederek, hız kesici önlemler alınmasını istiyor.