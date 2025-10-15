Bursa polisi, aylardır süren teknik ve fiziki takip sonucu örgütlerin faaliyetlerini tek tek deşifre etti. Yıldırım ilçesindeki bir iş yerinin kundaklanma olayının, INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan Zuhat Altunç liderliğindeki "Çirkinler" suç örgütü tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. Olayla ilgili 3 şüpheli yakalanarak tutuklandı.

Soruşturmada, müşteki B.S.’nin, liderliğini INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan Beratcan Gökdemir’in yaptığı "Daltonlar" suç örgütü üyelerince tehdit edilerek haksız kazanç sağlanmaya çalışıldığı belirlendi. Bu olayda 6 şüpheli tutuklandı.



Nilüfer ilçesinde bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırının ise İzmir merkezli, liderliğini Nurettin Yıldız’ın yaptığı örgüt tarafından gerçekleştirildiği saptandı. Operasyonda 6 şüpheli yakalanarak cezaevine gönderildi.

Ruhsatsız silah imalatı ve ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda Gemlik’te yapılan baskında 10 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği ve 1 havalı tüfek ele geçirildi. Operasyonda 1 kişi tutuklandı.

Toplam 16 şüpheli tutuklanırken, emniyet kaynakları "Bursa ve çevresinde suç örgütlerine göz açtırmayacağız" mesajı verdi.