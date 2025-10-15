Kaza Yenice mahallesi Nuri Doğrul Caddesinde meydana geldi. Sürücü Azze E.(24) yönetimindeki 16 BRJ 397 plakalı otomobil, dönüş için manevra yaptığı sırada arkasından gelen sürücü Rahime İ.(23) yönetimindeki 16 BTM 171 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü ile arkasındaki 6 yaşındaki Ensar K. İle otomobilin sürücüsü ve yanındaki yolcu 5 yaşındaki Defne T. yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldılar.



Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.