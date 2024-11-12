Uçak, rotasını Dominik Cumhuriyeti'ndeki Santiago Havalimanı'na çevirerek güvenli bir şekilde iniş yaptı.

Yapılan açıklamada, uçakta kurşun izlerine benzer hasarlar tespit edildiği ve saldırı sırasında bir kabin memurunun hafif yaralandığı belirtildi.

Haiti'nin başkentine yapılan bu saldırı son üç hafta içinde ikinci kez yaşanırken, yolculardan kimsenin yaralanmadığı bildirildi.

HAVAYOLLARI UÇUŞLARI ASKIYA ALDI!

Yaşanan bu olayın ardından JetBlue, Spirit ve American Airlines, Haiti’ye ve Haiti’den yapılan tüm uçuşlarını iptal etti. Spirit Havayolları, "durumu değerlendirmeye devam ederken" uçuşları askıya aldığını duyurdu.

American Airlines, Haiti uçuşlarını en azından perşembe gününe kadar durdurdu. JetBlue ise 2 Aralık’a kadar Haiti ile olan tüm uçuşlarını askıya aldı.