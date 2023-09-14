Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydana gelen olayda, cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde bir kadının, henüz belirlenemeyen bir nedenle çevresindeki insanlara saldırdığı tespit edildi. Saldırganın özellikle çocuklu bir kadını kovaladığı ve bir başka kadına arkadan saldırdığı görüldü.

Bu üzücü olay, mahalle sakinleri tarafından endişeyle karşılandı ve derhal polise haber verildi. Polis ekipleri, şüpheli kadını gözaltına aldı.

Olayı gözlemleyen ve görgü tanığı olan Muhammet Emin Kılıç isimli bir vatandaş, "Sanırım kadın haplanmıştı ve saldırılarda bulundu. Özellikle kapalı giyinen kadınlara karşı öfke dolu bir tavır sergiledi. Aileleri olan kişilere zarar verme niyetindeydi. Bu korkunç olay yüzünden bir çocuk bile ağladı ve hemen polisi aradık" şeklinde ifade verdi.