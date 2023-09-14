Gürsu Arama Kurtarma Ekibi GÜRAK, Orman Bölge Müdürlüğü ile düzenlediği orman yangınları eğitiminde ekip üyeleri ile beraber orman gönüllüsü sertifikalarını aldı.BURSA (İGFA) -Gürsu Belediyesi bünyesinde kurulan ve birbirinden başarılı, faydalı çalışmalarına imzasını atan Gürsu Arama Kurtarma Ekibi GÜRAK, ülkemizde son yılların en önemli sorunlarından olan orman yangınlarına karşı bir eğitim düzenlenmesine öncülük etti.

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve GÜRAK organizasyonu ile gerçekleşen eğitim, halka açık ve ücretsiz şekilde düzenlendi. Birbirinden faydalı eğitim içeriklerinde ülkemizde ve kentimizde yaşanabilecek olası yangınlar ve sonrasında yapılacaklar anlatıldı. Gönüllü adayları, teorik ve uygulamalı orman yangınlarıyla mücadele eğitimine tabi tutuldular. Yangına ilk müdahale, ilk yardım, kişisel koruyucu donanımların kullanımı, iş güvenliği, orman yangınlarında kullanılan araçlarla ilgili teorik ve uygulamalı eğitimler verildi.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık’ın da sahada verilen eğitime katıldığı etkinlikte uygulamalar da gerçekleştirildi.

Katılımcılar eğitimin sonrasında Orman Gönüllüsü sertifikaları verildi.