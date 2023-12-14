Sakarya’nın Karasu ilçesi D-650 kara yolunda yolun karşısına geçmek isteyen adam, otomobilin çarpması neticesinde olay yerinde hayatını kaybetti.

D-650 kara yolu Limandere Mahallesi mevkiinde meydana gelen kazada, Adapazarı istikametinden Karasu istikametine seyir halinde olan R.A. idaresindeki 54 AFK 020 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Şevket Sözen’e (47) çarptı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde 47 yaşındaki adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Sözen’in cenazesi Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.