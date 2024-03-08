Kadınlarla güçlendirilmiş yönetim anlayışını kurumsal kültürün parçası yapmayı başaran Bahçeşehir Koleji’nde yöneticilerin yüzde 52,9’u, çalışanların yüzde 74,3’ü kadınlardan oluşuyor.

Kadınların sosyal, ekonomik, kültürel ve politik başarılarını anmak ve kadınların her alanda var olmaları için yıllardır süren mücadeleye dikkat çekmek için kutlanan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde, Türkiye’de yenilikçi eğitime öncülük yapan Bahçeşehir Koleji, kadın yönetici ve çalışan sayısıyla dikkat çekiyor.

Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, Bahçeşehir Koleji’nde 2023 yılının sonu itibarıyla 14 bin 800 çalışandan 11 bininin, müdür ve üstündeki yönetici kadrolarında ise 510 yöneticiden 270’inin kadın olduğunu belirtti.

“Bakış açımız her iki cinsiyete tanınan hakların adaletli olmasını sağlamaktır”

Yöneticilerin yüzde 52,9’unun, toplam çalışanların ise yüzde 74,3’ünün kadın olduğunu dile getiren Dağ, “Kadın yönetici ve kadın çalışan sayısının azımsanmayacak kadar çok olduğu Bahçeşehir Koleji’nde bakış açımız her iki cinsiyete tanınan hakların adaletli olmasını sağlamaktır. Kadının iş yaşamında aktif görev alması ve gelecek kariyerinde önünün açık olması yönünde çocukluktan başlayan eğitimi destekliyoruz. Çünkü bu konuda gelecek nesillere karşı büyük sorumluluk taşıyoruz. Eğitim, kadın ağırlıklı bir sektör. Bakış açımız ise tabii ki hayatın tüm zorluklarıyla baş etmeye çalışan bu kadınların bilgisini, becerisini, donanımını en üstte değerlendirerek onların bizim yanımızda olmasını sağlamaktır” dedi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında kadın yöneticilerle bir araya gelen Özlem Dağ, yönetici ve çalışanlarıyla gurur duyduğunu dile getirdi. Yeni neslin sosyal ve kültürel gelişiminde eğitimci kadınlara büyük görev düştüğünü belirten Dağ, şunları söyledi:

“İcra kurulumuzda kadın yöneticilerimiz ağırlıkta. 10 üyemizin 6’sı kadın. Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü Başkanımızın Begüm Yücel olması da bizim için ayrı bir gurur.”