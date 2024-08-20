SUBÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Gastronomi ve Mutfak Sanatları Ana Bilim Dalı’nda yüksek lisans eğitimini tamamlayan Diyetisyen Özgür Haykır, hazırladığı tezde yöresel yemekleri tüketerek de zayıflamanın mümkün olduğu neticesine ulaştı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Gastronomi ve Mutfak Sanatları Ana Bilim Dalı öğrencisi Diyetisyen Özgür Haykır’ın, Prof. Dr. Serkan Şengül danışmanlığında yürüttüğü ‘Diyet Sürdürülebilirliğinde Yöresel Mutfak Kullanımının Analizi: Sakarya Örneği’ isimli yüksek lisans tez çalışması tamamlandı. Tez çerçevesinde yapılan araştırmada 55 kişiye Sakarya yöresine ait ve Sakarya’da bulunabilecek coğrafi işaretli yöresel yemeklerin yer aldığı beslenme programları verildi. Uygulanan programlar neticesinde yöresel yemeklerin tüketilmesiyle de zayıflamanın mümkün olduğu neticesine ulaşıldı.

“Yöresel yemekleri tüketerek de zayıflamanın mümkün olduğu neticesine ulaştık”

Tez çalışmasında en önemli unsurun porsiyon miktarları olduğunu vurgulayan Diyetisyen Özgür Haykır, “Beslenme programına devam eden katılımcıların vücut ağırlığında anlamlı düzeyde azalma meydana geldiği gözlemlendi. Beslenme uzmanları tarafından sağlıklı bir zayıflama programında haftalık 0,5-1 kilogram ağırlık kaybı öneriliyor. Bu durum göz önünde tutulduğunda, tez bünyesinde yürütülen çalışmada iki haftalık süreçte uygulanan beslenme programları ile ortalama 1 buçuk kilogram zayıflama görüldü. Diyet programı sonunda katılımcılara yapılan ve 50 puan üzerinden değerlendirilen memnuniyet anketinde 37,40 puan ile yüksek bir memnuniyet alındı. Bireylerin sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazanmasında kültürel alışkanlıklar da göz önünde bulundurulmalı” derken Yöresel lezzetlerin kaybolmaması gerektiğine dikkat çeken tez danışmanı ve SUBÜ Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Serkan Şengül ise, “Porsiyon miktarlarına dikkat edilerek sürdürülen programlar izledik. İçerisinde ‘Kabak Tatlısı’, ‘Islama Köfte’ ve ‘Çerkez Tavuğu’ gibi yemeklerin yer aldığı beslenme programında yöresel yemekleri tüketerek de zayıflamanın mümkün olduğu neticesine ulaştık” dedi.