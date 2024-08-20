Hangi Ülkenin: Yunanistan

Nüfus: 2001 yılı itibariyle nüfus yaklaşık 745.514’tü. Atina çevresiyle birlikte 3.761.810’a ulaşan nüfusuyla ülke nüfusunun yaklaşık üçte birlik kısmını barındırır.

Yönetim Şekli: Cumhuriyet

Para Birimi: Euro

Atina Yunanistan’ın başkenti ve yaklaşık 4 milyonluk nüfusu ile en büyük şehridir. Yalnız batı kısmı açık olan bu şehrin etrafı tepelerle çevrilidir. Limanı olan Pire’ye 7 kilometre uzaklıktadır.

Atina şehrinin ismi, koruyucusu olan savaş tanrıçası Athena’dan gelmektedir ve efsaneye göre mitolojide Atina şehrine ismin verilmesi tanrılar arasındaki müsabaka sonucu olmuştur.Denizler tanrısı Poseidon şehre sahip olabilmek için üç dişli yabasını kayaya vurmuş ve vurduğu yerden at ortaya çıkmış, bazı söylencelere göre de su kaynağı fışkırmıştır. Bunun üzerine Zekâ tanrıçası Athena, yaldızlı mızrağını yavaşça yere dokundurmuş, oradan dalları pıtrak gibi olgun meyvelerle dolu gümüş yapraklı güzel bir zeytin ağacı bitmiştir. 1896 ve 2004 Yaz olimpiyatlarına ev sahipliği yapmış olan kentin yüzölçümü 39 km², metropoliten alanın yüzölçümü ise 427 km²’dir. Kozmopolit ve modern bir şehir olan Atina, antik çağlarda da önemli bir ticaret ve kültür merkeziydi.

Atina Hangi Ülkenin Başkenti

Cevap: Yunanistan

Tarihsel Yapılar

Atina şehrinin ev sahipliğini yaptığı en önemli Tarihi yapılardan birisi Akropolis müzesidir. Akropolis Müzesi mimar Bernard Tschumi tarafından Yunanistan’ın başkenti Atina’da inşa edilen ve Akropolis Tepesi’nden çıkarılan arkeolojik buluntulara ev sahipliği yapan müzedir.

Akropolis Müzesi İle İlgili Diğer Bilgiler

Akropolis Müzesi kısa bir zaman önce Yunanistan ülkesinde özel olarak yapılan 10€ değerindeki demir paraya motif olarak seçilmiştir.

Kazı çalışmaları yer altında devam etmektedir ancak ziyaretçiler yer seviyesindeki cam zemin üstünden çalışmayı izleyebilirler. Kazı çalışmaları bittiğinde alan ziyaretçilere açılacaktır.

Atina’da bulunan bu müzeye giriş ücretinin ilk yıl için 1€, sonraki yıllar için 5€ olması kararlaştırılmıştır.

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