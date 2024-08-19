Bursa’da kahvehanede oturduğu sırada başına isabet eden yorgun mermi sonucu hayatını kaybeden 43 yaşındaki Evren Adıgüzel’in organları, 5 kişinin hayata tutunmasına ve 2 kişinin de görme yetisini kazanmasına vesile oldu.

14 Ağustos’ta gerçekleşen olayda kahvehanede oturan Evren Adıgüzel, nereden geldiği belli olmayan bir yorgun merminin başına isabet etmesi ile yaralandı. Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Adıgüzel, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kederli aile, hastane yetkililerinin bilgilendirmesi ile beyin ölümü gerçekleşen Evren Adıgüzel’in organlarını başka hastaların hayata tutunabilmesi için bağışlama kararı aldı.

Çekirge Devlet Hastanesi’nde yapılan operasyonla bağışlanan akciğer Ankara’da, kalp kapağı ise İstanbul’da nakil bekleyen hastalar için gönderildi. Merhumun karaciğeri, böbrekleri ve korneaları ise Bursa’da nakil bekleyen hastalara nakledilecek.