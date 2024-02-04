HDİ Sigorta Yalova Ortopedikler Spor Kulübü evinde Karabük Demir Kartal Gençlik’i 72-69’luk skorla yendi.
Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi (TSBSL) A Grubunda HDİ Sigorta Yalova Ortopedikler, 13. hafta karşılaşmasında Karabük Demir Kartal Gençlik’i konuk etti. 90. Yıl Spor Salonu’nda oynanan maçın ilk çeyreğinde baskılı oynayan YOSK periyodu 21- 17 önde kapattı. İkinci çeyreği ise 3 sayı farkla önde tamamlayan YOSK, 35-32’lik skorla devre arasına üstünlükle girmeyi başardı. Maçın üçüncü çeyreğinde oyunun kontrolünü elinde tutan YOSK, son periyoda 52-48’lik skor avantajıyla girdi. Nefes kesen final çeyreğinde YOSK, rakibini 72-69 yenmeği başardı.
Kaynak: iha