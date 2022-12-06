Ertuğrulgazi Caddesi’nde yapılan çalışmaların koordinasyonsuz olduğunu belirterek eleştiren Yeniden Refah Partisi İnegöl İlçe Başkanı İlhan Baykan, 2018 yılında kamuoyuyla paylaşılan ‘Açık Hava AVM’si’ gündemini hatırlattı.

2018 yılında İnegöl’de haberlere konu olan ve Ertuğrulgazi Mobilyacılar Caddesi Derneği ile İnegöl Belediyesinin ortak çalıştığı açık hava AVM’si taslağını hatırlatan İlhan Baykan, “Acaba çalışmalar devam ederken Açık Hava AVM’si projesi de dikkate alınacak mı? Yoksa bu konuyu daha sonra tekrar gündeme getirip, asfaltı tekrar kazarak vatandaşa eziyet devam mı edecek?” dedi.

İlhan Baykan’ın açıklamaları şu şekilde;

KONULARI TEK BAKIŞ AÇISIYLA YANLI GÜNDEME GETİRMEYECEĞİZ

“Kıymetli İnegöllü hemşerilerim yanlışların ve pişmanlıkların yaşanmaması için tarihten ders almalıyız. Tarihten ders alınmazsa yanlışlar ve pişmanlıklar tekerrür etmeye devam edecektir. Bu sebeple tarihi tüm gerçekleri ile tarafsız ve doğru okumak zorundayız. Özelde İnegöl Belediyesini ele aldığımızda, ne yazık ki son 20 yıllık tarihimizi seçmenler olarak iyi okuyamadığımız kanaatindeyim. Bu kanaatimin oluşmasına gerekçe olarak da, İnegöl Belediyesinin birçok konuda yapmış olduğu hatalar ve yanlışlara rağmen halen belediyeyi yönetiyor olmalarını gösterebilirim. A Haber’in hatırla başlığı altında yapmış olduğu programları bilirsiniz. Hatırla vurgusu ile başlayan program geçmiş iktidarlar dönemlerinde yaşanan sıkıntıları, eksikleri ve yanlışları göstererek, bu günü kurtarmaya çalışan, gayrı samimi bir programdır. Cumhuriyet tarihinin beşte birinde tek başına iktidar olan bir partinin, hiçbir eksiğini ve yanlışını göstermeden, sadece önceki dönemleri gündeme getiren tek yanlı, fanatik bir belgeseldir. Yeniden Refah Partisi olarak bizler bu programdaki gibi, tek yanlı bir bakış ile değil, samimi bir şekilde konuları dile getirmeye devam edeceğiz.”

AÇIK AVM PROJESİNDEN BAHSEDİLMİŞTİ

“Çok gerilere gidip Ahmet Türker Çevre Yolu, Garaj inşaatı, MERPA Pazar yeri inşaatı, kavşaklara yapılan ve sonrasında da yıkılan düzenlemeler, bozulan heykeller vb. gibi konulara detaylı girmeyeceğim. Bu bağlamda, öncelikle mobilya sektörümüzün gözbebeği olması gereken Ertuğrulgazi caddemizin durumunu siz değerli ilçe halkımızın takdirine sunmak istiyorum. 2018 yılında, Ertuğrulgazi Mobilyacılar Caddesi Dernek Başkanı Bahadır Bayraktar beyin Ertuğrulgazi Caddesi ile ilgili bazı açıklamaları basında yer almıştı. Bu açıklamada Ertuğrulgazi Caddesi ile alakalı bir çalışma yaptıklarını ve 3 tane mimarın ve 1 tane de belediyenin mimarı ile birlikte, gönüllü olarak bir proje çalışması gerçekleştirildiğini açıklamıştı. Caddenin ihtiyaçlarının ne olduğunu, gelecekte ihtiyacının ne olacağının tespitlerini yaptıklarını ve örnek bir açık AVM taslağı hazırladıklarını ifade etmişti. Bu bilgileri de belediye başkanımızla paylaştıklarının bilgisini veren Bahadır Bayraktar beyin açıklamaları şu şekilde devam etmişti; “İnşallah ilerleyen günlerde İnegöl’de bir süredir devam eden altyapı çalışması var. Başkanımızın bize ifade ettiği caddede, o altyapı çalışmaları bittikten sonra üst satıh düzenlemesine geçtiğimizde inşallah o bizim hazır olan taslak projemize başlanacak. Projemizde otopark alanlarımız var. Standart kaldırımlar var. Fiziksel olarak insanların bir yerde dinlenebilecekleri kamelyalar ve görsel olarak kent mobilyalarının da olduğu alanlar yapılacak. İnşallah yakında tüm ihtiyaçların karşılanabileceği açık AVM’ye kavuşuruz diye hayal ediyoruz.”

PROJE DİKKATE ALINACAK MI?

“2018 Yılında yapılan bu açıklamaların ardından, yaklaşık 4 yıl sonra, Ekim ayı içerisinde Büyükşehir Belediyesi, Ertuğrulgazi Caddesi’nde BUSKİ ekipleri tarafından, caddede çift taraflı şebeke hattı imalatı çalışmalarına başladı. Çalışmanın tamamlanmasının ardından, Büyükşehir Belediyesi tarafından caddenin asfalt kaplaması sil baştan yenilecek bilgisi de haber kaynaklarında yer aldı. Acaba bu çalışmalara başlanmışken Mobilyacılar Caddesi Dernek Başkanı Bahadır Bayraktar beyin önerileri, talepleri ve projesi dikkate alınacak mı? Yoksa asfalt kaplaması yenilendikten sonra, diğer birçok çalışmada olduğu gibi, bu konuyu daha sonra tekrar gündeme getirip, asfaltı tekrar kazarak vatandaşa eziyet etmeye devam mı edilecek?”

MÜJDE OLARAK DUYURULAN HİZMETLER HALKA EZİYET OLARAK YANSIYOR

“Zaten BUSKİ tarafından yapılan mevcut çalışmanın da Aralık ayına, kış mevsimine denk getirilmesi de ayrı bir vahamet. Bu çalışmalar neticesinde caddede çamur ve karma karışık trafik sayesinde hem esnaf, hem de vatandaşlarımız zorluk çekmekte ve sıkıntı yaşamaktadırlar. Sağlıksız bir şekilde yapılan plan ve programlar neticesinde maalesef İnegöl’ümüz hizmetten ziyade, eziyet dolu günler geçirmektedir. Yanlış yapılan plan ve programlar sebebi ile İnegöl olarak çile ve israf deryasında boğulmaktayız Müjde olarak ortaya konulan hizmetlerin büyük bir bölümü halka eziyet olarak yansımakta ve de maliyeti artarak, yapılacak işlerin astarı yüzünü geçmektedir.”

BELEDİYE HİZMET BİNASI VE HOCAKÖY BARAJINDA DA DURUMLAR AYNI!

“Mesela Sayın Alinur Aktaş beyin döneminde başlayıp, Alper Taban beyin döneminde de devam etmekte olan, yeni belediye hizmet binası projesindeki basiretsizlikler sebebi ile hem ihaleleri, hem bitirilemeyen inşaat süreci, hem de maliyet külfeti ile İnegöl Belediye Binası dünya rekorlar kitabına girmeye namzet bir görüntü sergilenmektedir. Çok merak ediyoruz tüm İnegöllülere İllallah dedirten bu proje bittikten sonra, açılış konuşmasını kim, ne şekilde hangi süslü kelimelerle yapacak, hep birlikte bekleyip göreceğiz. Hatırlatmak istediğimiz bir diğer konu ise Hocaköy Barajı. Yetkililer tarafından daha önceki tarihlerde yapılan açıklamalarda, temelleri atılan Hocaköy Barajı'nın 2019 yılında su tutması planlandığı duyurulmuştu. Bugün ise AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel Hocaköy İçme Suyu Barajı şantiyesinde incelemelerde bulunduktan sonra yapmış olduğu açıklamada, Hocaköy İçme Suyu Barajı’nın 2026 yılında tamamlanacağını ifade etti. Maalesef bu projenin başlangıcında da inşaatın durumu, ihalesi ve müteahhidin işi bırakma aşaması da diğer projelerdeki gibi sıkıntı, aksaklık ve beceriksizliklerle dolu.

ARTIK ÇARE VE UMUT VAR

“Konuları daha fazla uzatmadan Yeniden Refah Partisi olarak sizlere açıkça ifade etmek istiyoruz ki; Bizim dönemimizde, Milli Görüş zihniyeti ile yapacağımız tüm çalışmalarda işi ehline vererek, yandaş kelimesini gündemden kaldıracağız. Bizim dönemimizde tüm çalışmaları, tüyü bitmemiş yetimin hakkının olduğu bilinci ile yapacağız. Bizim dönemimizde hizmette öncelik sırası esas alınarak, bu takvim doğrultusunda plan ve programlar uygulanacak. Bizim dönemimizde yapacağımız projelerde ve tüm çalışmalarda başlama tarihi ve bitirme tarihi kesinlikle açıklanmış olduğu tarihlerde gerçekleşecek. Bizim dönemimizde adaletin terazisi, güçlü olana göre değil, haklı olana göre işleyecek. Kısacası bizim dönemimiz seçilmişlerin dönemi değil seçenlerin dönemi olacak. Milletvekillerinin sesi, vekili oldukları Milletin sesi olacak. Kendi sesinizi duymak ve hakkınız olanı almak istiyorsanız, sesimize kulan verin. Artık çare ve umut var çünkü Yeniden Refah var!”