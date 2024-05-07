Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Gelibolu Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği, Trafik Haftası’nın önemini vurgulamak amacıyla öğrencilerle bir araya geldi.

Gelibolu Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği, Trafik Haftası’nın önemini vurgulamak amacıyla öğrencilerle bir araya geldi. "Hayatla Yarışılmaz" mottosuyla düzenlenen etkinlik, 75. Yıl Cumhuriyet İlköğretim Okulu öğrencilerinin yoğun ilgisiyle karşılandı. Trafik güvenliği konusunda bilinçlenmek ve önemli mesajları paylaşmak için bir araya gelen öğrenciler, trafik kurallarına uyma, emniyet kemeri kullanımı ve hız sınırlarına riayet etme konularında bilgilendirildi.

Etkinlik kapsamında, öğrencilere trafik polisleri tarafından seminerler verildi ve trafik güvenliği konusunda bilgilendirici broşürler dağıtıldı. Ayrıca, öğrencilerin pratik yapmaları için polis araçları, ışıklı ve sesli uyarı cihazları ve trafik işaret ve levhaları ile trafik eğitim alanları oluşturularak, trafik kurallarını uygulamalı olarak öğrenmeleri sağlandı.

Trafik Haftası etkinliğine katılan öğrenciler, edindikleri bilgileri trafik polisleri eşliğinde araç sürücüleri ile paylaşarak trafik bilincinin yayılmasına katkı sağladılar. Gelibolu Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, geleceğin sürücülerinin trafik kurallarına uyumlu ve bilinçli bireyler olmalarını sağlamak için benzer etkinliklerin düzenlenmeye devam edeceğini belirtti.