Aydın, acil servise getirilen bir hastaya doktorun tatile çıkacağı gerekçesiyle yatış yapılmadığını öne sürerek yetkilileri konuyla ilgili inceleme yapmaya çağırdı.

“SORUNLARIN ÜZERİNE GİDİLMİYOR”

Ahmet Aydın açıklamasında, yaşanan sorunların çoğu zaman görmezden gelindiğini belirterek eleştirilerde bulundu. Aydın, konunun muhataplarının çoğu zaman savunma psikolojisiyle hareket ettiğini ifade ederek şu sözleri kullandı:

“Her sorunda ve her problemde konunun muhataplarının savunma psikolojisi ya da yandaşlık pozisyonu ile hareket ettiğini görüyoruz. Sorunların ve yanlışların üzerine gidilmiyor. Konunun üzerine gitmeme, gidememe ya da topu taca atma gibi davranışlar nedeniyle olaylar soğutuluyor ve sonuç değişmiyor.”

“BİR HASTANIN YAŞADIĞI OLAY BU AÇIKLAMAYI YAPMAMIZA SEBEP OLDU”

Ahmet Aydın, açıklamasında İnegöl Devlet Hastanesi’nde yaşandığını iddia ettiği bir olayı da kamuoyuyla paylaştı. Aydın, yakınları tarafından acil servise getirilen bir hastanın yatışının yapılmadığını öne sürerek şu ifadeleri kullandı:

“Geçtiğimiz günlerde İnegöl Devlet Hastanesi’nin acil servisine yakınları tarafından getirilen bir hastaya, hastanedeki doktorun tatile çıkacağı gerekçesiyle yatış yapılamayacağı söylenmiştir. Ayrıca ilgili doktor, hasta yakınının sorularına yüzüne bile bakmadan kısa cevaplar vererek hastayı taburcu etmiştir.”

Aydın sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu hasta daha önce bypass ameliyatı olmuş bir hastadır. Ancak bu sefer farklı bir rahatsızlık nedeniyle, yani inme (felç) şüphesiyle hastaneye getirilmiştir. Hastanedeki bu tutum hasta yakınlarını daha da endişelendirmiştir.”

“HASTA ÖZEL HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ, FELÇ GEÇİRDİĞİ ANLAŞILDI”

Ahmet Aydın, taburcu edilen hastanın daha sonra özel hastaneye götürüldüğünü belirterek şu açıklamayı yaptı:

“Hasta yakınları kendi imkânlarıyla tuttukları özel hastanenin ambulansı ile hastayı özel hastaneye götürmüşlerdir. Burada yapılan incelemede hastanın inme yani felç geçirdiği anlaşılmış ve tedavi süreci özel hastanede devam etmektedir.”

“YETKİLİLER KONUYU ARAŞTIRMALI”

Aydın, sağlık hizmetlerinde insan hayatının öncelik olması gerektiğini belirterek şu değerlendirmede bulundu:

“İnsanı merkeze alan bir anlayışın hakim olması gerekiyor. ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ anlayışı bizim için temel olmalıdır. Bu nedenle sorumluların, yetkililerin ve ilgili kurumların gerekli incelemeleri yaparak kamuoyunu bilgilendirmesi büyük önem arz etmektedir.”

“İNEGÖL DEVLET HASTANESİ’NDE EKSİK BRANŞLAR VAR”

Aydın açıklamasında ayrıca İnegöl Devlet Hastanesi’nde bazı branşların bulunmamasının da önemli bir eksiklik olduğunu dile getirerek, özellikle Plastik Cerrahi ve Mikrocerrahi bölümünün İnegöl için gerekli olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“İnegöl bir sanayi kentidir ve iş kazaları sık yaşanmaktadır. Eli kesilen ya da parmağı kopan vatandaşlarımız ilk müdahalenin ardından Bursa gibi farklı illere sevk edilmek zorunda kalıyor. Sanayi kenti olan ve nüfusu hızla artan İnegöl’ün bu hizmeti hak ettiğini düşünüyoruz.”

“SOMUT ADIMLAR BEKLİYORUZ”

Ahmet Aydın, açıklamasının sonunda sağlık altyapısındaki eksikliklerin giderilmesi gerektiğini vurgulayarak yetkililerden somut adımlar beklediklerini ifade etti.

Kaynak: BÜLTEN