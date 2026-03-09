

Edinilen bilgiye göre, İnegöl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu madde ticareti yapıldığı yönünde elde edilen bilgiler üzerine çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, yabancı uyruklu M.S.’nin adresine operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheli M.S. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemleri yapılmak üzere İnegöl Emniyet Müdürlüğü’ne götürülürken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: ALEYNA YAĞMUR AKDAĞ