Vodafone Sultanlar Ligi 25. hafta mücadelesinde Nilüfer Belediyespor Eker Kadın Voleybol Takımı, deplasmanda Bahçelievler Belediye Spor Kulübü ile karşı karşıya geldi. Hasan Doğan Spor Salonu’nda oynanan maçta baştan sona istikrarlı bir oyun sergileyen Bursa temsilcisi, rakibini set vermeden mağlup etmeyi başardı.

Karşılaşmaya hızlı ve etkili bir başlangıç yapan Nilüfer Belediyespor Eker, ilk seti 25-12’lik rahat bir skorla kazandı. Maçın devamında da oyunun kontrolünü elinde tutan takım, ikinci ve üçüncü setleri 25-20’lik skorlarla tamamlayarak mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından puanını 41'e çıkaran Nilüfer Belediyespor Eker, ligdeki toplam galibiyet sayısını 14’e yükseltti. Takım, aldığı bu galibiyetle lig sıralamasında 6'ncı basamaktaki yerini sağlamlaştırmış oldu.

Bursa temsilcisi, ligin bir sonraki haftasında kendi seyircisi önünde Fenerbahçe Medicana’yı ağırlayacak. Karşılaşma, 14 Mart Cumartesi günü saat 13.00’te Cengiz Göllü Voleybol Salonu’nda oynanacak.