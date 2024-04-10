31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrasında başlayan itiraz süreci hız kesmeden devam ediyor. 2 Nisan tarihinde ilçe seçim kurullarına yapılan itirazlar, dikkatle incelenerek 4 Nisan'a kadar karara bağlandı. Ardından siyasi partiler ve bağımsız adayların il seçim kurullarına yaptığı başvurular 7 Nisan'a kadar sonuçlandırıldı.

YSK'ye toplamda 81 itiraz yapıldı. Bu itirazların 18'i AK Parti, 24'ü CHP, 9'u MHP, 12'si Dem Parti, 9'u Yeniden Refah Partisi, 4'ü BBP, 1'i İYİ Parti ve 1'i de Vatan Partisi tarafından yapıldı. İtirazların çoğunluğu reddedilirken, bazıları da kabul edildi. Olağanüstü itiraz süreci ise 7 Nisan'da başladı ve 14 Nisan'a kadar devam edecek. Beklenti, YSK'nin itirazları değerlendirip kesin seçim sonuçlarını açıklamadan önce süreci tamamlamak.

SEÇİMLERDE EN ÇOK İTİRAZI AÇIKLANAN PARTİ CHP OLDU

Bugüne kadar YSK’ye yapılan itirazlarına bakıldığında ise il, ilçe ve belde seçimleri için toplamda 81 itiraz sonuçlandı. İtirazların 18’i AK Parti’den gelirken bunların 17’i reddedildi, 1 tanesi kabul edildi. Seçimlerde en çok itirazı açıklanan parti İse CHP oldu. Cumhuriyet Halk Partisi’nin yapmış olduğu 24 itirazın tamamı reddedildi. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) 9 itirazının tamamı reddedildi. Dem Parti’nin YSK’ye yapmış olduğu 12 itiraz başvurusundan, Van Büyükşehir Belediyesi için verilen gerekçeli karar da dahil olmak üzere 2 itirazı kabul edildi, 10 itiraz ise reddedildi. Öte yandan Yeniden Refah Partisi’nin 9, Büyük Birlik Partisi’nin (BBP) 4, İYİ Parti ve Vatan Partisinin ise 1 itirazı reddedildi. Ayrıca 7 Nisan’da başlayan olağanüstü itiraz süreci ise 14 Nisan Pazar gününe kadar devam edecek. YSK’nin itirazları değerlendirmesinin ardından kesin seçim sonuçlarının açıklanması beklenecek.