CHP İstanbul Kongresi'ne yönelik açılan iptal davası sonucu İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından durdurma kararı verildi. Ancak karara rağmen kongre başladı. Yapılan değerlendirme sonrası YSK, kongrenin devam etmesine hükmetti.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul İl Başkanlığı Olağanüstü Kongresi'nin bugün yapılmasına ilişkin, mahkeme kararına aykırılık gerekçesiyle İstanbul Valiliği ve Sarıyer İlçe Seçim Kurulu'na gönderdiği yazıda kongrenin durdurulmasını talep etti.

Mahkeme yazısında; davacı Özlem Erkan’ın, CHP Genel Merkezi ile bazı parti yöneticilerine karşı açtığı, dernek genel kurulu kararlarının iptaline ilişkin bir davanın hâlen görülmekte olduğu belirtildi.

Ayrıca 2 Eylül'de alınan ara karar doğrultusunda CHP İstanbul İl Yönetimi'nin geçici olarak görevden alındığı, yerine geçici bir kurul atandığı, üst kurul ve kurultay delegelerinin yetkilerinin askıya alındığı ve ilçe ile il kongrelerine yönelik seçim çalışmalarının tedbiren durdurulmasına karar verildiği hatırlatıldı.

Mahkemenin kararında şu ifadeler yer aldı:

"6100 sayılı Hukuk Mahkemeleri Kanunu'na göre verilen bu karar kesin olmamakla beraber verildiği anda uygulamaya geçirilen bir tedbir kararıdır. Mahkememizde devam eden yargılama sürecinde ilgili ara karar hakkında henüz istinaf yargılaması süreci başlamamış olup mahkememizce verilen karar güncel ve geçerlidir. Mahkememizce verilen tedbir kararı kanun yolu merci olan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesince kaldırılmadan veya değiştirilmeden 24 Eylül tarihinde CHP İstanbul İl Kongresi seçimlerinin yapılması mahkeme kararımıza aykırı olup çalışmaların durdurulması gerekmektedir."

YSK İl Kongresi Kararını Açıkladı

YSK'nın konuyla ilgili kararını vereceği toplantı sona erdi. YSK Başkanı Ahmet Yener toplantının ardından şunları söyledi:

"Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Olağanüstü İl Kongresi'nin, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2025'e 254 sayılı ara kararı uyarınca durdurulduğuna ilişkin müzekkerenin bugün Sarıyer İlçe Seçim Kurulu'na tebliği üzerine, Sarıyer İlçe Seçim Kurulu'nca başlamış olan kongre sürecinin devam edip etmeyeceği hususunda kurulumuzdan görüş sorulmuştur.

Kurulumuz saat 13.30'da yapmış olduğu toplantı sonucunda, daha önce 2025'e 302, 315 ve 316 sayılı kararlarında da belirtildiği gibi başlamış olan bir kongre sürecinin durdurulması, Anayasa'nın 79 ve seçim hukukuna ilişkin yasa maddeleri uyarınca mümkün değildir. Kurulumuz yapmış olduğu toplantı sonucunda başlamış olan İstanbul Olağanüstü Kongresi'nin devamına karar vermiştir."

Öte yandan mahkeme tarafından CHP İstanbul Kongresi'nin durdurulması için valilik ve ilçe seçim kuruluna gönderilen yazı sonrası, kongrenin yapıldığı salonun önüne kararı uygulamak için heyet gitti. Parti yetkilileri ile heyet arasındaki gergin görüşme sürüyor.

Mahkemenin, 'hukuka aykırı' olduğunu hatırlatarak kongre çalışmalarının durdurulması gerektiğini belirttiği karar metni icra yoluyla CHP İstanbul İl Yönetimi’ne bildirildi.

"Gönderilen Yazı Tümüyle Geçersizdir"

Kararın ardından Cumhuriyet Halk Partisi Seçim ve Parti Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Çiftçi, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Olağanüstü İl Kongremize ilişkin, geçmişte yaptığı işler ve bulunduğu konum belli olan bir yargı üyesi tarafından kongremizi durdurmak için valiliğe ve ilçe seçim kuruluna gönderilen yazı tümüyle geçersizdir. Yüksek Seçim Kurulu konuyla ilgili kararını 9 Eylül tarihinde OY BİRLİĞİYLE vermiş ve tartışmalara son noktayı koymuştur. Mahkemenin talebi açıkça Siyasi Partiler Kanununa ve Anayasaya aykırıdır. Biz Kongremizi büyük bir coşkuyla gerçekleştiriyoruz."