Yeni Türkiye Partisi (YTP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, son günlerde meydana gelen olaylarla ilgili açıklamalarda bulunarak, “Bölgemiz çok sıcak günlere giriyor. Türkiye olarak tüm ihtimalleri göz önünde bulundurarak bütün tedbirleri almalıyız. Görünen o ki 2024 bölgemiz için zorlu geçeceğe benziyor. Eksik yönlerimizi giderek her türlü olumsuzluğa hazır hale gelmeliyiz” dedi.

Son günlerde bölgemizi de içinde bulunduran Ortadoğu coğrafyasında meydana gelen olaylar ışığında Türkiye’nin çok dikkatli olmak zorunda olduğunu ifade eden Yeni Türkiye Partisi (YTP) Genel Başkanı Ahmet Reyiz Yılmaz, “Türkiye dikkatli olmak zorunda. Gelişmeler ışığında özellikle savunma alanında ne tür eksikliğimiz var ise bir an önce giderilmeli ve tüm ihtimaller göz önünde bulundurularak tedbirlerimiz alınmalı. Allah Korusun bir savaş hali durumunda sadece bir ülke ile değil tüm Haçlı ile savaşacağımız akıllardan çıkmasın. Bu nedenle alınan tedbirler üst seviyelere çıkartılmalı ve var ise eksiklerimiz bir an önce giderilmeli” açıklamasında bulundu.

YTP Genel Başkanı Ahmet Reyiz Yılmaz, “Biliyoruz ki yıllardır Türk askeri gücüne karşı bir ambargo var. Türkiye son yıllarda kuşatılmak istenmekte. Türkiye Ege, Suriye, Irak ve Kıbrıs gibi sorunlarda sürekli bir kaosun içine çekilmek istenmekte. Bu oyunlara gelmemek lazım. Gerektiğinde de bu kaosa müdahale etmek için tüm gücümüzün yerinde olması için tüm tedbirlerin alınması lazım” şeklinde konuştu.