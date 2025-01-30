Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Resmi Gazetede yayınlanan 2025 yılı Yatırım Programlarına ayrılan bütçelerle ilgili detaylı bilgiler paylaştı.

HIZLI TREN PROJESİNE 18,5 MİLYAR TL

Strateji ve Bütçe Başkanlığı 12. Kalkınma Planında öngörülen projelerin, ivedilikle tamamlanması noktasında 3 bin 783 adedi ana proje olmak üzere 14 bin 238 adet projeye toplam 1 trilyon 444,4 milyar TL ödenek tahsis edildiğini duyurdu.

Projeler arasında yapımı Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Yüksek Standartlı Demiryolu projesi de var.

15 gün önce Resmi Gazete yayınlanan ancak gözden kaçan ayrıntıda bu dev proje için 18,5 Milyar TL kaynak aktarıldığına yer verildi.

Yapılan duyuruda Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Yüksek Standartlı Demiryolu zaruret arz eden projeler arasında gösterildi.

Açıklamada kaynak toplumsal ve ekonomik etkisinin güçlü olduğu ve ivedilikle ekonomiye kazandırılması gereken projelerin önceliklendirildiği vurgusuna da yer verildi.

YÜKSEK HIZLI TRENE NE ZAMAN KAVUŞACAĞIZ?

Saatte 225 km hızla gidecek olan ve Balıkesir ile Bursa’yı, Ankara’ya bağlayacak olan Yüksek Hızlı Tren projesi 2026 yılında tamamlanarak hizmete açılacak.

ŞEHİR HASTANESİ METROSU DA AÇILACAK

Bu arada Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı tarafından yapımına başlanan projelerden biri olan Bursa Şehir Hastanesi Metrosunun da 2025 yılı sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.