Namık Kemal Üniversitesi Konferans Salonu'nda saat gerçekleştirilen kura çekiliş törenine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Hasan Suver katıldı.

Törende konuşan Bakan Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileterek, 'Bugün çekeceğimiz kuralarla Tekirdağ'a kazandıracağımız yeni konutların hak sahiplerini belirliyoruz. Biraz sonra ev sahibi olacak ailelerimiz belli oluyor. Onların sevinçlerine, heyecanlarına ortak oluyoruz. Şimdiden tüm kardeşlerime yeni evlerinin hayırlı olmasını diliyorum' dedi.

Son 24 yılda Türkiye'nin her köşesinde vatandaşın hayatına doğrudan dokunan büyük bir yatırım ve hizmet seferberliği yürütüldüğünü ifade eden Göktaş, ulaşımdan enerjiye, sağlıktan eğitime kadar her alanda şehirleri daha yaşanabilir kılan adımlar atıldığını belirtti. 81 ilde vatandaşın ev sahibi olma hayalini gerçeğe dönüştüren Yüzyılın Konut Projesi'nin bu vizyonun en stratejik başlıklarından biri olduğunu vurguladı.

Projenin engelli vatandaşlar ve şehit yakınları için ayrılan özel kontenjanlarla 'hiç kimseyi geride bırakmayan' anlayışın bir yansıması olduğunu kaydeden Göktaş, 'Konut sadece bir bina değildir. Mahallenin huzuru, ailenin birliği ve şehirlerin nitelikli yaşam alanlarına kavuşmasıdır. Her sosyal konut projesi aile dostu ekosistem anlayışımızın önemli bir parçasıdır' ifadelerini kullandı.

2025'in Aile Yılı ilan edildiğini hatırlatan Göktaş, aile içi iletişimi ve kuşaklar arası bağı güçlendiren programlar yürütüldüğünü, iş ve aile yaşamı dengesini kolaylaştıran modeller geliştirildiğini söyledi. Doğum yardımları, çocuk destekleri ve gençlere yönelik evlilik kredileri gibi teşviklerin hayata geçirildiğini belirten Göktaş, 2026-2035 dönemini kapsayan 'Aile ve Nüfus 10 Yılı' boyunca da çalışmaların kararlılıkla süreceğini ifade etti.

Tekirdağ'a son 24 yılda her alanda 157 milyar lira değerinde yatırım kazandırıldığını dile getiren Göktaş, kentin güçlü sanayisi, verimli tarım arazileri ve lojistik imkânlarıyla Türkiye'nin üretim zincirinde stratejik bir konuma sahip olduğunu söyledi.

Bakanlık olarak Tekirdağ'da aile ve sosyal hizmetler alanında 9,9 milyar lira yatırım ve destek sağlandığını aktaran Göktaş, 2 Aile Destek Merkezi ve 33 kuruluşla kadın, çocuk, engelli ve yaşlılara hizmet verildiğini belirtti. Evde Bakım Yardımı kapsamında 5 bin 50 vatandaşa 13 bin 878 lira ödeme yapıldığını, sadece geçtiğimiz yıl 682,6 milyon lira kaynak aktarıldığını ifade etti. Ayrıca 12 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla 36 bin 165 haneye 605 milyon lira yardım sağlandığını kaydetti.

Tekirdağ'da mobil sosyal hizmet aracıyla mahalle mahalle vatandaşlara ulaşıldığını belirten Göktaş, 'Kapısını çalmadığımız hane, elini tutmadığımız hemşerimiz kalmayacak' dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Hasan Suver ise, '6 Şubat sabahı Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla 'Son depremzede evine girmedikçe bize rahatlık yok' denildi. Biz de bu talimat doğrultusunda sadece aklımızı değil, ruhumuzu da bu işe katarak hamdolsun 455 bin konutu hak sahiplerine teslim ettik' ifadelerini kullandı.

Ardından çekilen kurayla hak sahipleri belirlendi.