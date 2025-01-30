Kalp krizi nedeniyle gerçekleşen ölümler açısından Türkiye, Avrupa ülkeleri arasında birinci sırada yer alıyor. Dünyada her yıl yaklaşık 300 bin kişi kalp krizi geçirirken, bu vakaların yaklaşık yüzde 66’sı ölümle sonuçlanıyor.

Türkiye'de her yıl 200 bin kişi kalp krizinden vefat ediyor

Uluslararası Minimal İnvaziv Kardiyotorasik Cerrahi Derneği üyesi Prof. Dr. Serkan Durdu, yaptığı açıklamada, Türkiye’de kalp krizi oranlarının yüksek olduğunu belirterek, her 100 bin kişiden yaklaşık 353'ünün kalp krizi geçirdiğini söyledi. Almanya’da bu oran 399, Fransa’da 179 ve Birleşik Krallık’ta ise 149 seviyelerinde bulunuyor.

Türkiye’deki en büyük sorunun, kalp krizi geçirenlerin hayatta kalma oranlarının düşüklüğü olduğuna dikkat çeken Prof. Durdu, “Her yıl yaklaşık 200 bin kişi kalp krizi nedeniyle hayatını kaybediyor. Bu oran Almanya’da yüzde 45, Birleşik Krallık’ta yüzde 30, Fransa’da ise yüzde 33. Türkiye’de ise yüzde 66 ile kriz geçirenlerin üçte ikisi hayatını kaybediyor. Bu tablo, acil müdahale sistemlerimizin güçlendirilmesi gerektiğini açıkça gösteriyor” şeklinde konuştu.

Erken müdahalenin önemine dikkat!

Kalp krizi belirtilerinin erken fark edilmesinin hayat kurtarıcı olduğunu vurgulayan Prof. Durdu, "Göğüs ağrısı, nefes darlığı, terleme ve çarpıntı gibi belirtileri ihmal etmek, geri dönüşü olmayan sonuçlara yol açabilir. Kalp krizi belirtilerini fark eder etmez 112 acil yardım hattını aramak ve en kısa sürede bir sağlık kuruluşuna başvurmak çok önemli. Zamanında müdahale, hayatta kalma oranlarını ciddi şekilde artırabilir" dedi.

"Kalbinizi korumak, hayatınızı korumaktır"

“Sağlık sistemine erken erişimdeki zorluklar ve halkın kalp sağlığı konusunda yeterince bilinçli olmaması bizi olumsuz etkiliyor. Bunun yanında düzenli sağlık kontrollerinin ihmal edilmemesi gerekir” diyen Prof. Dr. Durdu, kalp krizinden korunmanın mümkün olduğunu belirtti:

"Dengeli beslenme, düzenli egzersiz, sigaradan uzak durma ve stresi yönetmek, kalp sağlığını korumak için temel adımlardır. Ayrıca, risk faktörlerine sahip bireylerin düzenli sağlık kontrollerini ihmal etmemesi gerekir. Kalbinizi korumak, hayatınızı korumaktır" Dedi.