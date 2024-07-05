Hakkari’nin Yüksekova ilçesi ikametine bağlı Saim Duman (46) isimli vatandaş, İstanbul’daki evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Yüksekova nüfusuna kayıtlı Saim Duman akşam saatlerinde İstanbul Yenibosna’daki evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Duman, ailesinden alınan bilgilere göre, evinde dinlediği sırada ani rahatsızlık sonucu kalp krizi geçirdi.

Adli tıp kurumunda yapılacak otopsi işlemlerinin ardından Duman’ın cenazesi yarın saat 09.00 uçağıyla İstanbul’dan Yüksekova’ya getirilip Ünlüce Köyü’nde defnedilecek.

Hayatını kaybeden Saim Duman’ın evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi.