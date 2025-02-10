Yükselen burcu boğa olan kişiler fiziksel temastan hoşlanırlar ve aşka büyük önem verirler. Yükselen burcu boğa olan kişiler sempatik, samimi kişilik özelliklerine sahiplerdir. Yemek yemeyi, uyumayı oldukça severler. Aynı zamanda yükselen boğalar insan ilişkilerinde uyumlu olmaları ile bilinmektedirler.

Yükselen Boğa Burcu Özellikleri

Kendilerini güvende, huzurlu ve rahat hissetmek isterler. Bu nedenden dolayı onlar için karşılarındaki kişiye güven duyabilmek çok önemlidir ve doğaya çok değer verirler. Aynı zamanda yükselen boğalar karşısındakine hislerini kolay bir şekilde ifade edebilirler, çekinme duyguları fazla yoktur. Normalde tembelliğe alışmış olan burç, boğa burcu olarak bilinirken yükselen boğa burcunda bu tembellik özeliği o kadar da etkisini göstermez. Aynı zamanda yükselen boğalar risk almaktan çok hoşlanırlar.

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Yükselen Boğa Burcu

Yükselen burç insanların daha çok fiziki yapılarıyla, tarzlarıyla, insan üzerindeki etkileri ile ilgilidir. Yükselen burcunuzu öğrenmek istiyorsanız mutlaka doğum saatini tam olarak doğru şekilde bilmeniz gerekmektedir. Yükselen burcu boğa olan kişiler fiziksel temastan hoşlanırlar ve aşka büyük önem verirler. Yükselen burcu boğa olan kişiler sempatik, samimi kişilik özelliklerine sahiplerdir. Yemek yemeyi, uyumayı oldukça severler. Aynı zamanda yükselen boğalar insan ilişkilerinde uyumlu olmaları ile bilinmektedirler.

Yükselen Boğa Burcu Özellikleri

Kendilerini güvende, huzurlu ve rahat hissetmek isterler. Bu nedenden dolayı onlar için karşılarındaki kişiye güven duyabilmek çok önemlidir ve doğaya çok değer verirler. Aynı zamanda yükselen boğalar karşısındakine hislerini kolay bir şekilde ifade edebilirler, çekinme duyguları fazla yoktur. Normalde tembelliğe alışmış olan burç, boğa burcu olarak bilinirken yükselen boğa burcunda bu tembellik özeliği o kadar da etkisini göstermez. Aynı zamanda yükselen boğalar risk almaktan çok hoşlanırlar.

Yükselen Boğa Burcu Erkeği Özellikleri

Genellikle yükseleni boğa burcu olan erkekler dış görünüşleri bakımından fazla ilgi çekicidirler. Geniş omuz hatlarına sahip olduklarından bir ortama girdiklerinde ben buradayım derler. Kendilerine bakarlar ve bakımlı olduklarını giyim tarzından bile diğer insanlara belli ederler. Bunun yanı sıra yükselen boğa erkekleri yemek yemeyi sevdikleri için kilo almaya eğilimlidirler.

Para konularına ilgileri yoğundur ve bu işlerle uğraşmaktan zevk alırlar. Karşılıklı ilişkilerinde ise yine güven konusu onlar için önemli yer tutar. Yükselen boğa burcu erkekleri aşırı inatçıdırlar ve sabit fikre sahiplerdir. Karar verdikleri zaman dünya yansa bu fikirden dönmezler. Dışarıdan sakin, uyumlu gözüken yükselen boğa erkekleri aynı zamanda bir o kadar da sinirli yapıya sahiplerdir. Sinirlendiklerinde onları sakinleştirmek biraz güçtür. Yükselen boğa erkekleri inatçı ve hırslı olmalarının artılarını başarıları ile kazanırlar, eğer bir hedefe kilitlendilerse bundan asla vazgeçip pes etmezler.

Yükselen Boğa Burcu Kadını Özellikleri

Yükseleni boğa olan kadınlar dış görünüşlerine oldukça fazla önem verirler. Bakımlı ve güzel olduklarına emin olmak isterler ve genellikle ortamda tepkiyi kendi üzerlerine kolayca çekebilirler. Bununla birlikte yükselen boğa kadınlarının bir kısmı sanata ilgilidir ve el becerileri oldukça gelişmiştir. Yükseleni boğa olan kadınlar duygularından ve hislerinden emindirler ve tutkulu insanlardır. Kendilerine ait olan şeylerin sadece onlara ait olduklarını düşünürler ve bunları kimseyle paylaşmak istemezler.

Pratikliği severler ve toprak burcu grubuna ait oldukları için doğaya, doğanın enerjisine, bitkilere, hayvanlara çok fazla düşkündürler, sevgi beslerler. Rahatlarına aşırı düşkün yükselen boğa kadınları fazla sıkıntıya gelmekten kaçınırlar. Sevdikleri insanlara bir başkasının yakın olduklarını hissettikleri takdirde büyük sıkıntı çıkar. Yükselen boğa kadınları çekici oldukları kadar kıskançtırlar. Bunlarla birlikte yükselen boğa kadınları lükslerine de oldukça düşkünlerdir para harcamaktan kolay kolay kaçınmazlar.

Yükselen Boğa Burcu Kadını Fiziksel Özellikleri

Yükselen boğa burcu kadınları, giyim konusunda sadelikten yana tercih yaparlar. Aynı zamanda çok zevklidirler. Yükselen boğa burcu kadınları için süs demek takı demektir. Bir sürü takıya ve fulara sahiptirler. Ama takı tercihlerini genellikle pahalı takılardan yana yaparlar. Yani yükselen boğa burcu kadınları, değerli aksesuarlar takmayı çok severler. Kıyafetlerinde genellikle beyaz ve pastel renkleri tercih ederler.

Yükselen boğa burcu kadınları için kıyafetin şıklığından çok rahatlığı önemlidir. İçinde rahat ettikleri ve kendilerine yakıştırdıkları kıyafetleri giyerler. Yükselen boğa burcu kadınları, giysilerinde hemen hemen her türlü kumaşı kullanırlar. Fakat özellikle kadife ceket giymekten keyif alırlar.

Yükselen Boğa Kadınının Dış Görünüşü Nasıldır ?

Yükselen boğa burcu kadınları, güçlü bir vücuda sahiptirler. Diğer insanlara göre daha az hareket ettikleri için bedenleri, yuvarlak kıvrımlıdır. Aynı zamanda uzun süre göz kırpmadan durabilmeleri ile bilinirler. Mimiklerine bakıldığında ne demek istedikleri anlaşılır. Yükselen boğa burcu kadınlarının sesleri de oldukça etkileyicidir. Boyları ne uzun ne kısadır ve geniş omuzlarıyla dikkat çekerler.

Yükselen boğa burcu kadınları fit bir vücuda sahip olsalar da hayatları boyunca erimeyen göbek sorunu yaşarlar. Yükselen boğa burcu kadınlarının çeneleri üçgen biçimindedir. Aynı zamanda doğuştan dolguluymuş gibi görünen etli dudaklara sahiptirler. Yükselen boğa burcu kadınları orta boylu olsa da boyunları genelde kısa olur.