Hayatımızı yönlendiren, kişiliğimiz hakkında belirleyici özellikleri oluşturan doğum tarihi ve zamanı; özellikle bireylerin karar alma dönemlerinde oldukça etkili bir rol oynar. Her kişinin dünyaya geldiği esnada oluşan bir doğum haritası vardır.

Doğduğumuz anda gökyüzündeki güneş ve ayın konumu, kişiliğimizi ve duygularımızı etkiler, yön verir. Güneşin yer aldığı konum asıl burcumuzu söylerken, ayın yer aldığı nokta ay burcumuzu belirler. Bunlara ek olarak, doğduğumuz tarih, saat ve yere bağlı olarak değişen yükselen burçlar bulunur. Özellikleri ve etkileri birbirinden farklı bu burç türleri, kişiliğimizden duygularımıza kadar her özelliğimizi kontrol eder.

Yükselen Burç Hesaplama

Asıl burçlarımız, yani güneşin belirlediği burçlar aslında birer takım yıldızıdır. Hayali olarak on ikiye ayrılan gökyüzünün her bir bölümü, farklı bir burcu işaret eder. Özümüzü ve kimliğimizi belirleyen güneş burcunu belirlemek için doğum tarihini bilmek yeterli olacaktır. Bu burçların şekillenmesi aynı ayların belirlenmesi gibidir. 4 farklı ekinokstan her birinin 3’e bölünmesiyle 12 tane alan oluşur ve her biri bir burcu ifade eder. Eski dönemlerde gökyüzü döngüsüne göre önemli kararlar verildiği için, gökyüzü sürekli olarak gözlemlenmiş ve burçlar ortaya çıkmıştır.

Ay burçları, yine ayın konumuna göre şekillenen burç türüdür. Bu burçlarda doğum tarihinin yanında doğum yerini bilmek de belirleyici oluyor. Duygularımızı ve bilinçaltımızı yönlendiren ay burçları, manevi dünyamızı şekillendirir. Bilinçaltımızı ve sezgilerimizi etkilediği için dışarıdan bakan bir insanın ay burcu özelliklerinizi hemen öğrenmesi mümkün değildir. Ay burcumuz, içinde bulunduğumuz duygu durumu ve bilinçaltımızda yaşanan değişimlere göre rüyamızı da etkiler. Yükselen burç ise dünyaya geldiğiniz anda ufuk çizgisinde yükselen burçtur. Güneş burcuyla beraber kişiliğimizi belirler.

Yükselen Burcun Tanımı

Yaklaşık 2 saatte bir değişen yükselen burçlar, insanlara yansıtmak istediğimiz dış dünyamızı şekillendirir. Kişi kendini nasıl görmek istiyorsa veya dışarıdan nasıl görünmeyi düşünüyorsa, yükselen burç özelliklerine göre hareket eder. Yükselen burçlar bir nevi maske görevi görür. Özümüz güneş burçlarından, bilinçaltımız ay burçlarından, insanların bireyler hakkındaki düşünceleri ise yükselen burçlardan gelir. Ancak yükselen burçlar kişiliği tek başına yansıtmaz.

Üç burç türü de hayatımızı önemli ölçüde şekillendirdiğinden, burç yorumlarına bakarken tüm burçlarınızın yorumlamasını öğrenmelisiniz. Güneş burcu kişiliği tanımlamada yetersizdir. Yükselen ve ay burçlarıyla beraber kişiliği tamamlar. Yeni tanışılan biriyle önce yükselen burçlar görülür, ardından ilişki ilerledikçe güneş ve ay burçlarının etkileri algılanabilir.

Yükselen, güneş ve ay burçlarınız birleştiğinde sosyal hayatta nasıl davrandığınız ortaya çıkmaya başlar. Kendinizi ifade edişiniz, oturup kalkışınız, hangi burcunuzun daha baskın olduğu hepsi zaman içinde belirlenir. Yükselen burçlar, kişisel haritanızın işaretleyici ögesi olduğundan, doğum saati dakikası dakikasına bilinmeli ve doğum yeriniz netleştirilmeli. Okumaya alışık olduğumuz burç yorumları, yükselen burçlara göre yazılır. Bu nedenle burç yorumları okurken veya dinlerken, öncelikli olarak yükselen burç yorumlarınızı öğrenmelisiniz.

Yükselen Burç Nasıl Hesaplanır?

Yükselen burçlar dışarıya verilen izlenimi gösterdiğinden, bireylerin fiziksel özelliklerini de etkiler. Saç ve göz rengi, boy, beden şekliniz gibi değerler yükselen burcunuzla şekillenir. Bu nedenle sağlıkla ilgili önemli kararlar alırken veya fiziksel görünümünüzde değişikliğe giderken, yükselen burç dönütleri dikkate alınmalıdır.

Yükselen burçlar hesaplanırken doğum tarihi, saat ve yeri net bir şekilde belirlenmelidir. Verilen değerlere göre astrolojik haritanız çıkarılır ve hayatınızı buna göre şekillendirirsiniz. Doğum zamanında var olan dakika bile yükselen burç hesaplamasında belirleyici faktördür, ancak doğduğunuz dakikayı bilmiyor, hangi saat aralığında doğduğunuzu biliyorsanız, doğum haritasını sağlıklı bir şekilde çıkarmak mümkün.

Rektifikasyon denilen bu çalışmada, doğum tarihiniz ve yeriniz belli, doğduğunuz saat belli değilse astrolojik haritanız çıkarılabilir. Örneğin, 13-14 saatleri arasında doğduğunuzu biliyor ancak dakikayı netleştiremiyorsanız, rektifikasyon çalışmasında sağlıklı bir doğum haritası elde edebilirsiniz. Hayatınızdaki önemli günlerden yola çıkarak, örneğin işe başlama veya yıldönümleri tarihleri verilerek, doğum saatiniz bulunabilir.

Yükselen Burçlar ve Özellikleri

Bu burç türleri görünüşümüz hakkında karar verir. Boyumuz, saçlarımız, göz ve ten rengimiz gibi birçok karakteristik özellik yükselen burçlarımızla şekillenir. Yükselenimize göre şekillenen görünümümüzde değişiklik yapmak istersek, yine burcumuza göre davranmalıyız.