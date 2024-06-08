Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yulaf ekili tarlada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürdü.

Yangın, Gebze ilçesinde bulunan yulaf tarlasında meydana geldi. Henüz bilinmeyen sebeple yulaf ekili tarlada yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye erleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin uzun uğraşları neticesinde yangın söndürülürken, yulaf ekili tarla ve çam ağaçları yandı, bazı hayvanlar ise telef oldu.

Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.