Yumurtanın Alzheimer'a karşı doğrudan koruyucu etkisi olduğuna dair yapılan araştırmalar sınırlı olsa da, bazı çalışmalar ile yumurtanın içeriğindeki besin maddelerinin beyin sağlığını destekleyebileceği öne sürüldü.

Yumurtalar, özellikle kolin, D vitamini, antioksidanlar ve omega-3 yağ asitleri gibi beyin sağlığını destekleyen önemli besin maddeleri içerir.

Kolin, sinir hücrelerinin düzgün çalışması için kritik bir bileşendir ve Alzheimer gibi nörolojik hastalıkların gelişimini engellemeye yardımcı olabilir.

Ancak, yumurtanın Alzheimer'a karşı tek başına koruyucu bir önlem olarak görülmesi yerine, sağlıklı bir yaşam tarzı, dengeli beslenme ve düzenli egzersiz gibi faktörlerin kombinasyonu beyin sağlığını daha iyi koruyabilir.

Alzheimer'ın gelişimi çok karmaşık bir süreç olduğu için, tek bir besin maddesinin bu hastalığa karşı tam anlamıyla koruma sağladığını söylemek zor.