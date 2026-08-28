Olay, İnegöl’ün Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle yol kenarında bulunan ağacın büyük bir dalı kırıldı.

Kopan dal, bir anda yol üzerine devrilirken, o sırada park halinde bulunan motosikletlerin üzerine düştü. Dalın motosikletlerin bulunduğu bölgeye devrilmesi çevrede kısa süreli paniğe neden oldu.

Şans eseri olay sırasında yoldan geçen ya da bölgede bulunan kimsenin üzerine dal düşmezken, yaralanan olmadı.

Yaşanan olayda maddi hasar meydana gelirken, çevredekiler büyük bir tehlike atlatıldığını belirtti.