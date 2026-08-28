İl ziyaretlerini sürdüren YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in son durağı Kocaeli oldu. Gebze'de sanayici iş insanlarıyla yaptığı görüşmenin ardından Karamürsel Meydanı'nda esnaf ziyaretinde bulundu.

"SAYILI GÜNÜNÜ SAYIYOR" Özel, vatandaşlarla muhabbet ederek fotoğraf çektirdi. Sağlık ocağında karşılaştığı vatandaşla ayaküstü sohbet eden Özel'e "Kılıçdaroğlu baba ne oldu? Ne yapıyor Ankara'da?" sorusu soruldu. Vatandaşın sorusunu gülerek yanıtlayan Özel, "Kafasına göre bizim binada oturuyor. Sayılı gününü sayıyor" dedi.

"ASGARİ ÜCRETE 2 ÇEYREK ALTIN GELİYOR" Ziyareti sırasında eskiden öğretmenlik yapan ve yaklaşık 10 yıldır dede mesleği olan esnaflıkla uğraşan bir vatandaşla da görüşen Özel'in, "10 seneye göre şimdi alım gücü nasıl" sorusu üzerine, esnaf alım gücünün düşük olduğunu ifade etti. Yıllar içindeki alım gücü değişimini ve vergi yükünü değerlendiren Özel, "Emekli 20 sene önce 8 çeyrek altın alıyordu maaşıyla. 10 sene önce 5'e düştü şimdi 2'ye düştü. İşler de ona göre düşüyor" şeklinde konuştu.