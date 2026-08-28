AHBAP soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Haluk Levent’le ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Levent’in, AHBAP Derneği adına toplanan yardımları çekler üzerinden kendi üzerine aldığı gerekçesiyle tutuklandığı belirtilmişti. Ayrıca, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından toplanan bazı bağışların bahis ve kumar amaçlı kullanıldığı da öne sürülmüştü.

“SÜREKLİ PARA İSTİYORDU”

Haluk Levent'in 2018 yılında İsviçre'de yaşayan Türk iş kadını Nurdan Eriş ile evlendiği ve bu evliliği uzun süre kamuoyundan gizlediği ortaya çıkmıştı. Eriş'in iddiasına göre Levent, evlilik öncesinde ve sonrasında kendisinden sık sık para talebinde bulunuyordu.

“PEŞİMDE MAFYALAR VAR DİYORDU, BENİ KULLANDI”

Nurdan Eriş, Haluk Levent ile 2018 yılında İsviçre'de evlendiklerini anlattı. Eriş, evlilik sürecinde Levent'in kendisinden çeşitli gerekçelerle para istediğini öne sürerek şu ifadeleri kullandı:

“Çocuklarım babasız büyüdüğü için ona bağlandılar. 2018 yılında şirketimi sattım. Ondan önce de ona Amerika'daki şirketimden para göndermiştim. Çoğu zaman borcum var, ödemem lazım, tefeciler var, peşimde mafya var diyordu. Beni kullandı.”

Eriş, evliliklerinin 8. yılında eşinin kendisini dolandırdığını fark ettiğini ileri sürdü. Yaşananların ardından kendisinin de şüpheliler arasında yer aldığı ve cezaevine girdiği belirtildi.

BOŞANMA KARARI CEZAEVİNDE GELDİ

ATV'nin haberine göre Nurdan Eriş, İsviçre'de başlayan evliliğini cezaevinde sonlandırma kararı aldı. Boşanma sürecinin başlatıldığı ancak evliliğin hukuken sona erdirilebilmesi için hem İsviçre'de hem de Türkiye'de bazı resmi evrakların tamamlanması gerektiği öğrenildi.

“KENDİMİ SALAK GİBİ HİSSEDİYORUM”

Yurt dışında yaşadığı için kendisini saf bulduğunu dile getiren Nurdan Eriş, Haluk Levent ile yaşadığı süreci anlattı. İfade veren Eriş, birkaç yıl önce Levent'in kendisinden Türkiye'ye gelmesini istediğini ve bunun üzerine Türkiye'ye geldiğini belirterek para gönderdiğini söyledi.

Eriş, yaşananlarla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Şu an kendimi salak olarak hissediyorum. Birkaç sene önce benden Türkiye'ye gelmemi istedi. Geldim. Para gönderdim.”

“YANLIŞ OLDUĞUNU ANLADIM, GEÇ OLDU”

Birlikte ev kiraladıklarını da anlatan Eriş, Haluk Levent'in uzun süredir bu eve gelmediğini öne sürdü. Eriş, “4-5 senedir eve hiç gelmiyordu. Arada bir geliyordu. Ben zaten boşanma kararı aldım. Burada yanlış bir şey olduğunu anladım. Ama geç anladım. İnanmak istedim. Çünkü tüm Türkiye güveniyordu. Mağdur kızları kurtarıyordu” dedi.