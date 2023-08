Devlet Bahçeli'nin Kuzey Kıbrıs ve Pile-Yiğitler Projesi Üzerine Mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli, Kuzey Kıbrıs'ta yaşanan Birleşmiş Milletler gerginliği konusunda dikkat çekici bir adım attı. Bahçeli, Yunanistan medyasının da ilgisini çeken bir video paylaşarak Kıbrıs konusundaki görüşlerini vurguladı. Videoya körüklü Söke Efe çizmeleri giyerek tarihi bir gönderme yapan Bahçeli, makamından ofisine doğru yürürken görüntülendi. Zeki Müren'in "Ağlama Sevdam" şarkısı eşliğinde "Kıbrıs Türk'tür" ifadesi de videonun önemli bir parçasıydı.

Pile-Yiğitler Projesi ve BM Gerginliği

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı'nın Yeşil Hat üzerindeki Pile Köyü'ne ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla hazırladığı Pile-Yiğitler Projesi, Birleşmiş Milletler Barış Gücü tarafından engellenmeye çalışıldı. Projenin uygulanacağı bölgede gerginlik yaşandı. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Kimsenin toprağında, malında gözümüz yok" diyerek rahatlatıcı bir açıklama yaptı. Bu durum Ankara'da tepkiye neden oldu. Türkiye Dışişleri Bakanlığı, BM Barış Gücü'nün müdahalesini kınarken, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Barış Gücü'nün Rum Kesimi'ni memnun etmeye dönük söz konusu tavrı, Kıbrıs'taki varlığını ve itibarını zedelemiştir" dedi.

Bahçeli'nin Göndermesi: Atatürk ve Lozan Antlaşması

Bahçeli'nin giydiği Söke Körüklü Çizmeleri, tarihsel bir gönderme içeriyordu. Bahçeli'nin bu çizmeleri giyerek yapmış olduğu gösteri, Mustafa Kemal Atatürk'ün Lozan Antlaşması döneminde yaşadığı bir olayı yeniden anımsattı. Atatürk'ün İtalyan Büyükelçisi ile gerçekleştirdiği bir görüşme sırasında İtalyan yetkilisi, Türkiye'nin Antalya ve Rodos'tan vazgeçmesini istemişti. Atatürk, bu talebe karşı siyah botlarını ve askeri kıyafetlerini giyerek geri dönmüş, İtalyanları sessizce göndermişti.

Söke Körüklü Çizmesi: Tarihi Bir Değer

Söke Körüklü Çizmesi, dana derisinden yapılan sayası ve taban astarı ile keçi derisinden yapılan astarı ile kösele tabanı kullanılarak tamamen el işçiliğiyle üretilen geleneksel bir ayakkabı türüdür. Siyah, kahverengi ve bordo renklerde üretilen bu çizmeler, yaklaşık 46-47 cm yüksekliğe sahip olan ve her biri 3-4 cm uzunluğunda olan körük kıvrımları ile şekillendirilen konçlarla tasarlanır. Söke Körüklü Çizmesi, at binmeyi kolaylaştıran, her mevsim giyilebilir olması, özgüven sağlayan yapısı gibi nedenlerle özellikle tarım ve hayvancılıkla uğraşan yerel arazi sahipleri tarafından tercih edilir. Bu çizmeler aynı zamanda kurtuluş mücadelesine destek veren efeler tarafından da kullanılmıştır. Zamanla, farklı modelleri ortaya çıkmış ve Söke Körüklü Çizmesi, Söke'nin sembolü haline gelmiştir.