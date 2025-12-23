Prof. Dr. Aykut Barka Deprem Parkı'nda gerçekleşen etkinlikte katılımcılar; dallar, çiçekler ve saksılar kullanarak estetik düzenlemeler yaptı. Katılımcılar uygulamalı çalışmanın yanı sıra ikebananın felsefesi, doğayla kurduğu bağ ve sanatsal yaklaşımı hakkında da bilgi edindi. İkebana uygulamalı gösterim eğitmeni Neslihan Noyan, bu sanatın Türkiye'de tanınması için çalışmalar yürüttüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:

'İkebana, Japonca'da 'yaşamak' anlamına gelen, canlı çiçeklerle yapılan bir sanat olarak bilinir. Esasen doğaya duyulan saygının sanata dönüşmüş halidir. Japonların çok eski, geleneksel ve kadim bir sanatıdır. Bu sanatın Türkiye'de tanınması için çalışmalar yapıyorum. Teknolojiyle çevrili bir dünyada yaşıyoruz; doğayla bağ kurmanın önemini yeniden hatırlamamız gerektiğini düşünüyorum. Bu kapsamda Zen bahçeleri kurulması için de çalışmalar yürütüyorum.'

Sumitomo Mitsui Banking Corporation adına konuşan Esra Aksoy ise etkinliğin amacına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

'Bankamızın vizyonlarından biri, yaş almış bireyleri sosyal hayata daha fazla katmak ve onlarla birlikte üretmek. Bu doğrultuda Beşiktaş Belediyesi ile ortak bir çalışma gerçekleştirdik. Japonların doğayı hayata katma sanatı olan ikebanayla, yeni yıla dair güzel dileklerin paylaşıldığı küçük saksılar hazırladık. Katılımcılar kendi çiçek düzenlemelerini yaparak yeni yıl dileklerini yazdı. Yeni yılın herkes için güzellikler getirmesini diliyoruz.'