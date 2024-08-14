Ürün gamı tamamen hibrit ve elektrikli modellerden oluşan Jeep®, Avenger, Renegade ve Compass modellerine özel bir kampanya başlattı.İSTANBUL (İGFA) - Ağustos ayı boyunca geçerli olan kampanya dahilinde, kendi segmentinin en çok tercih edilen modeli Avenger’ın tamamen elektrikli ve hibrit motor seçenekli versiyonları Electric ve E-Hybrid için 150 bin TL'ye 12 ay yüzde sıfır faizli kredi olanağı sağlanıyor.

Jeep®’in kabiliyetli küçük SUV’u Renegade’e de ay sonuna dek aynı kredi kampanyası ile sahip olunabiliyor.

1.999.900 TL’den başlayan fiyatla satışa sunulan Compass Limited e-Hybrid’de 300 bin TL; Summit donanım seviyesinde ise 250 bin TL’lik indirim seçenekleri, yine ay sonuna dek müşterileri bekliyor.