Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Türkiye'nin “Mavi Vatan” doktrini çerçevesinde attığı adımlara karşılık, Yunan donanmasının güçlendirilmesi için harekete geçtiklerini belirtti. Pire Limanı'nda Cumhurbaşkanı Konstantinos Tasoulas’ın donanma teftişi sırasında konuşan Dendias, mevcut denizaltı filosunun oldukça eski olduğunu ve bu nedenle modernizasyon sürecine hız vereceklerini ifade etti.

Yeni denizaltıların alımı için görüşmelere başlandığını belirten Dendias, bu sürecin on yıla yayılabileceğini söyledi. Denizaltıların hızla üretilebilecek araçlar olmadığını vurgulayan Dendias, mali disiplinden taviz vermeyeceklerini ve her harcamanın şeffaf olacağını dile getirdi. Yunanistan’ın Avrupa Birliği desteğiyle hazırladığı 25 milyar euroluk savunma bütçesinin Türkiye’ye karşı planlandığını daha önce açıklayan Dendias, yeni denizaltı filosunun da Fransa, İsrail ve ABD iş birliğiyle oluşturulacağını bildirdi.

Yunanistan, “Aşil Kalkanı” adını verdiği savunma reformu kapsamında İsrail’den hava savunma sistemi de tedarik ediyor. Yapılan tüm bu hamlelerin Türkiye’ye karşı atıldığını açıkça dile getiren Yunan yetkililer, bölgedeki askeri varlıklarını bu doğrultuda yeniden şekillendiriyor.