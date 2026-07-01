Yangın, saat 17.30 sıralarında Yunus Emre Mahallesi Karanfil Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir sitenin 5'inci katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ailenin evde bulunmadığı sırada oturma odasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda İnegöl İtfaiyesi ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Kapıyı kırarak daireye giren itfaiye ekipleri, yoğun dumanın etkisiyle hareketsiz halde bulunan "Duman" isimli anne kedi ile 4 yavrusunu dışarı çıkardı. Olay yerinde sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından anne kedi ile yavrularına kalp masajı uygulanırken oksijen desteği de verildi.

Dakikalar süren müdahalenin ardından anne kedi ile 2 yavru yeniden yaşama tutundu. Ancak diğer 2 yavru kedi tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, dairede maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.