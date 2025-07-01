Siyah-beyazlı kulüp, daha önce Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na yaptığı açıklamada Roma ile oyuncunun transferi konusunda görüşmelere başlandığını duyurmuştu. Abraham’ı taşıyan özel uçak Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne iniş yaptı.

27 yaşındaki İngiliz golcü, sağlık kontrollerinin ardından Beşiktaş ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak. Transfer anlaşması, zorunlu satın alma opsiyonu ile kiralama şeklinde yapıldı. Satın alma bedeli ise 15 milyon euro olarak belirlendi. Geçtiğimiz sezon Roma’dan Milan’a kiralanan Abraham, İtalyan ekibinde 44 maçta görev aldı ve 10 gol, 7 asistlik performans sergiledi.

İstanbul’a gelişinin ardından duygularını paylaşan Abraham, uzun bir yolculuk geçirdiğini belirterek Türkiye’de bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti. İstanbul’un güzelliğine dikkat çeken golcü oyuncu, Beşiktaş forması giymekten dolayı gurur duyduğunu dile getirdi.

Kendisini kazanmayı hedefleyen bir oyuncu olarak tanımlayan Abraham, Beşiktaş gibi köklü bir kulüpte bulunmanın heyecanını yaşadığını ve sahada elinden gelenin en iyisini yapacağını vurguladı. Siyah-beyazlı formayı öven Abraham, taraftarların önünde bu formayla goller atmayı sabırsızlıkla beklediğini sözlerine ekledi.