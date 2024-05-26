Bursa'da motosikletli Yunus Timleri, özel eğitimlerin ardından bu görev için yeterlilik kazanıyor. Toplam 5 hafta süren eğitimin ilk haftası teorik, geri kalanı ise pratik olarak gerçekleştiriliyor. Eğitimleri başarıyla tamamlayan 10'u kadın 69 personel mezun oldu. Mezuniyet töreninde, İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu'nun da izlediği gösteri büyük ilgi topladı.

Asayiş olaylarına motosikletle hızlı müdahale eden Yunus Timleri, profesyonel eğitmenler tarafından verilen 1 haftalık teorik ve 4 haftalık pratik eğitimleri tamamladı. Bursa Emniyet Müdürlüğü'nde eğitim gören 69 personel, Yunuseli Havalimanı'nda 5 hafta boyunca süren zorlu eğitim maratonunun ardından mezun oldu. İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu, eğitimi yakından takip ederek personelin moral ve motivasyonunu yüksek tutmaya çalıştı.

Yunus Timlerine verilen teorik eğitimler, insan hakları, araç durdurma-yakalama, olay yeri inceleme ve mevzuat konularını kapsadı. Pratik eğitimlerde ise 69 personel motosiklet temel hakimiyeti konusunda yetkinlik kazandı ve yunus polisi olmaya hak kazandı.

İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu, zorlu eğitimi başarıyla tamamlayarak yunus polisi olmaya hak kazanan 69 personeli tebrik etti. Yeni yunus polislerinin yaptığı gösteri ise izleyenleri adeta büyüledi.