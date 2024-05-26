Trendyol Süper Lig’in 38. ve son haftasında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Beşiktaş’ı 2-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

57. dakikada Semih Kılıçsoy’un savunma arkasına pasında topla buluşan Fahri’nin karşı karşıya pozisyonda vuruşunda kaleci Gianniotis topu çeldi.

60. dakikada Aytaç Kara’nın sağ taraftan ortasında uzak köşede Yasin Özcan’ın vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-0

64. dakikada Fall’ın pasında Aytaç Kara’nın sol çaprazdan sert vuruşunda kaleci Ersin topu kornere çeldi.

65. dakikada Cenk Tosun ile yaptığı duvar pası sonrası Emrecan’ın sol ayağıyla yaptığı vuruşta kaleci Gianniotis topu kornere çeldi.

87. dakikada Cenk Tosun ile duvar pası yaptıktan sonra ceza sahası içine giren Semih Kılıçsoy, sol çaprazdan vuruşunda uzak köşeden topu ağlara gönderdi. 2-1

Hakemler: Bahattin Şimşek, Deniz Caner Özaral, Samet Çavuş

Kasımpaşa: Gianniotis, Gökhan Gül, Porozo, Sadık Çiftpınar, Yasin Özcan, Sadiku, Fall, Hajradinovic, Aytaç Kara, Oğulcan Çağlayan (Zai dk. 86), Da Costa

Yedekler: Ali Emre Yanar, Omeruo, Ngoy, Adnan Aktaş, Sarp Yavrucu, Selim Dilli, Taylan Utku Aydın, Sinan Alkaş, Emirhan Yiğit

Teknik Direktör: Sami Uğurlu

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç (Emrecan Uzunhan dk. , Zaynutdinov (Necip Uysal dk. 46), Masuaku (Emrecan Terzi dk. 46), Chamberlain (Salih Uçandk. 62), Demir Ege Tıknaz, Fahri Kerem Ay (Ghezzal dk. 78), Mustafa Hekimoğlu, Semih Kılıçsoy, Cenk Tosun

Yedekler: Göktuğ Baytekin, Svensson, Aboubakar, Azad Demir, Yakup Arda Kılıç, Emrecan Terzi

Teknik Sorumlu: Serdar Topraktepe

Goller: Da Costa (dk. 4), Yasin Özcan (dk. 61) (Kasımpaşa), Semih Kılıçsoy (dk. 87) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Porozo (Kasımpaşa) Semih Kılıçsoy, Demir Ege Tıknaz (Beşiktaş)