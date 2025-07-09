Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yeni düzenlemeyle birlikte yurt dışı menşeli internet sitelerinden doğrudan satışa sunulan ürünler için artık Türkiye'de yerleşik bir ekonomik işletmenin bulunmasının zorunlu olduğunu açıkladı.

"Ürün güvenliği yalnızca teknik bir konu değil"

Bakan Bolat, ürün güvenliğinin yalnızca teknik ya da idari bir mesele olmadığını, aynı zamanda güçlü, kapsayıcı ve güncel mevzuatın toplumun günlük yaşamını şekillendiren önemli bir alanı olduğunu vurguladı.

Bu süreçte yalnızca kamu kurumlarının değil, özel sektörün ve tüketicilerin de aktif sorumluluk taşıdığına dikkat çeken Bolat, mevzuata uygun ve güvenli üretim yapan firmaların emeğinin korunacağı, kuralları ihlal edenlere gerekli yaptırımların uygulanacağı ve tüketicilerin güvenle alışveriş yapabilecekleri bir sistem oluşturmanın öncelikli görevleri arasında yer aldığını ifade etti.

Bolat, Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi'nin (TAREKS) devreye alındığı 2011'den bu yana ithalatta toplam 49 milyar sanayi ürününün denetlendiğini, uygunsuz bulunan 424 milyon ürünün ülkeye girişinin engellendiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bugüne kadar tarım ürünlerinde 31 milyar ürün ticari kalite standartlarına uygunluk açısından denetlenmiş ve yapılan denetimler dış pazarlarda Türk malı imajının korunması hedefimize doğrudan katkı sağlamıştır. Bu denetimlere ek olarak, iç piyasada yerli ve ithal tüm ürünlere yönelik 2009'dan bu yana yapılan denetimlerde 708 milyon adet uygunsuz ürün bulunmuştur. Yapay zeka destekli yeni sistemlerimizle, hem denetim kapasitemizi artırıyor hem de kaynaklarımızı daha verimli kullanarak daha hızlı, hedefe odaklı ve önleyici denetimler gerçekleştiriyoruz."

Ürün Güvenliği Haftası'nın bu yılki konusunu "e-Ticaret Ürün Güvenliği" olarak belirlediklerini dile getiren Bolat, vatandaşların güvenle alışveriş yapabilmeleri için sadece mevzuatla değil, altyapı ve denetim sistemleriyle de kendilerini sürekli yenilediklerini söyledi.

Bolat, ürün güvenliğini doğrudan güçlendirecek bazı yeniliklere dair de şu bilgileri verdi:

"Ürün güvenliği denetimlerinin dijital kalbi konumundaki TAREKS'i baştan sona yeniliyoruz. Sistem kurulduğu günden bu yana sayısız başarıya imza attı. Ancak zamanla sistemin yenilenmesi zorunlu hale geldi. Yapay zekanın üretim süreçlerine dahil olduğu bu yeni dönemde, ithalat denetimleri sistemimizde, uygunsuz ürünlerin piyasaya arzını engelleme misyonumuzu dijital dönüşüm hedefleriyle harmanlayarak yapay zeka destekli yeni bir yapı tasarladık. Yeni sistemimizde, yapay zeka tabanlı, skor bazlı bir risk analizi modeline geçtik."

Yeni yapıyla riskli ürün getiren firmalar üzerinde daha çok yoğunlaşılmasını, bu sayede güvenli ve yasalara uygun ürün ithal eden firmaların haksız rekabetten daha iyi korunmalarını sağlayacaklarını dile getiren Bolat, hedef odaklı denetim gerçekleştirip denetimlerde daha yüksek oranda uygunsuzluk tespit etmeyi ve böylece denetim kaynaklarını daha etkin kullanmayı amaçladıklarını ifade etti.

Bolat, yeni TAREKS'in sadece daha akıllı değil, aynı zamanda daha kolaylaştırıcı olduğuna dikkati çekerek, eskiden noter kanalları ve fiziksel belgeler üzerinden yürütülen firmaların TAREKS üzerinden yetkilendirme sürecinin, MERSİS, ESBİS ve KPS entegrasyonları sayesinde dijitalleştiğine işaret etti.

"Ticarette Teknik Engeller Platformu"

Bir diğer yeniliğin ise yeniden yapılandırılarak ihracatçıların kullanımına sunulan "Ticarette Teknik Engeller Platformu" olduğunu bildiren Bolat, yeni platformla artık ihracatçıların, tüm ülkelerde mevcut olan teknik engellere ve o ülke pazarlarına girişte talep edilen belge ve bilgilere tek elden ulaşabileceklerini anlattı.

Bolat, söz konusu platform aracılığıyla Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) üyesi ülkelerin ürün mevzuatlarında öngördükleri değişiklik ve düzenlemeleri, henüz taslak aşamasındayken ihracatçılara iletebileceklerini ifade etti. Böylece ihracatçıların, hedef pazarlarda daha etkin rol üstlenebileceklerini ve tüm süreçlerde daha güçlü bir konum elde edebileceklerini vurguladı.

E-ticarette yeni denetim dönemi başlıyor

Öte yandan, e-ticarette de yeni bir denetim dönemini başlatacaklarını kaydeden Bolat, "e-Ticaret platformlarında satılan ürünlerin güvenliğini doğrudan hedef alan, yapay zeka temelli 'proaktif denetim' yaklaşımını hayata geçiriyoruz. Vatandaşlarımızın sanal ortamda da fiziki mağaza kadar güvenle alışveriş yapabilmesini sağlıyoruz. Bu yeni dönem, ürün güvenliğinde dijital çağa uygun bir denetim kültürünün de başlangıcı olacak. Adil rekabetin teminatı etkin denetimdir." diye konuştu.

Her gün binlerce ürünün, fiziksel mağazalar yerine çevrim içi platformlar üzerinden evlere ulaştırıldığını dile getiren Bolat, bu doğrultuda, e-ticarette ürün güvenliğini temin etmek amacıyla, kapsamlı ve güçlü mevzuat altyapısı oluşturduklarının altını çizdi.

"Yerleşik bir iktisadi işletmeci bulunması zorunlu"

Bolat, yeni mevzuatla, vatandaşların çevrim içi alışverişlerini güven içinde yapabilmeleri için satış ilanlarında açıklık ve sorumluluğun esas alındığına dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Düzenlemeyle, yurt dışı kaynaklı internet sitelerinden doğrudan ülkemize satışa sunulan ürünler için Türkiye'de yerleşik bir iktisadi işletmeci bulunması zorunlu hale getirildi. e-Ticaret platformlarının 'ürün güvenliği temas noktası' belirlemesi zorunlu tutulmuştur. Bakanlık olarak bu mevzuatın etkin şekilde hayata geçirilmesini sağlamak için Avrupa Birliği (AB) destekli bir proje başlattık. Projeyle internet üzerinden satılan güvensiz ve mevzuata aykırı ürünleri tespit edebilmek için yapay zeka destekli bir tarama yazılımı geliştirdik, sistemle platformlardaki riskli içeriklere hızlı ve proaktif müdahale imkanı oluşturmayı hedefliyoruz."