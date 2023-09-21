Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yasadışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışırken yakalanan 9 FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesinden 8’i tutuklandı, 1’i ise adlı kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan, 5’i hakkında arama kararı, 4’ü hakkında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan istinafta dosyası ve yurt dışına çıkma yasakları olan toplam 9 FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi, İl Jandarma Komutanlığı TEM, JASAT ve Asayiş timlerince yapılan müşterek faaliyet sonucu yakalandı. İşlemlerin tamamlanmasının ardından yakalanan şahıslardan 8’i sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1’i ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Vatandaşların huzur ve güven içinde yaşaması, asayiş ortamının sağlanması ve yasa dışı faaliyeti olan kişi veya kişilerin yakalanarak adli makamlara teslim edilmesini sağlamak amacıyla titiz ve gayretli çalışmaların aralıksız olarak süreceği belirtildi.