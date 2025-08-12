İstanbul, Küçükçekmece’de yürüyüş yolundan gelen motosiklet ile ters yönde ilerleyen otomobil çarpıştı. Motosiklet sürücüsü yaralanırken, kadın sürücü ile çevredeki vatandaşlar arasında tartışma yaşandı.

Olay, Küçükçekmece Atatürk Mahallesi’nde bulunan bir yürüyüş yolunda gerçekleşti. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülere göre, yaya trafiği için ayrılmış olan yolda ilerleyen motosiklet sürücüsü, ters istikametten gelen bir otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı.

Kaza sonrası otomobilin sürücüsü olan kadın ile olay yerine gelen vatandaşlar arasında kısa süreli bir tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.