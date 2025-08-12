Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, narkotik risk analizi ve hedefleme çalışmaları kapsamında Kapıkule, Esendere ve Mersin Gümrük Kapılarında düzenlenen operasyonlarla uyuşturucu kaçakçılarına darbe indirildi. Operasyonların ilki 4 Ağustos'ta Edirne Kapıkule Gümrük Kapısı’nda gerçekleştirildi. Bu operasyonda 692 kilogram esrar ele geçirilirken, uyuşturucunun piyasa değerinin 422 milyon 133 bin TL olduğu belirtildi.

Aynı gün, Hakkari Esendere Gümrük Kapısı’nda düzenlenen bir başka operasyonda ise 65 kilogram eroin yakalandı. Bu maddenin yaklaşık 139 milyon 750 bin TL değerinde olduğu kaydedildi. 9 Ağustos tarihinde yine Esendere Gümrük Kapısı’nda yapılan operasyonda ise 31 kilogram eroin ele geçirilirken, değeri 66 milyon 650 bin TL olarak açıklandı. Aynı tarihte Mersin Limanı'nda gerçekleştirilen operasyonda ise 587 kilogram esrar ele geçirilerek, 358 milyon 70 bin TL’lik bir uyuşturucunun piyasaya sürülmesi engellendi.

Son bir haftada yapılan bu operasyonlar neticesinde toplamda 1.279 kilogram esrar ve 96 kilogram eroin ele geçirilmiş oldu. Toplam değeri 986 milyon 603 bin TL’yi bulan bu uyuşturucuların ele geçirilmesiyle, ülkemizi hedef alan uyuşturucu ticaretine darbe vuruldu.

Ticaret Bakanlığı, gençleri ve toplumu uyuşturucudan koruma amacıyla Gümrükler Muhafaza ekiplerinin çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceğini vurgularken, sorumluların gözaltına alındığını ve olaylarla ilgili soruşturmaların Edirne, Yüksekova ve Mersin Cumhuriyet Başsavcılıkları nezdinde devam ettiğini açıkladı.