Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Serdivan’da trafik yükünü azaltacak yeni duble yol olan 1. Cadde’de inceleme yaptı. Alemdar, “Tüm detaylarıyla bölgeye yakışan, trafiği rahatlatacak ve insanlarımıza yeni bir sosyal yaşam alanı olacak güzergahımızda sona geldik” dedi. Çift şeritli 35 metre genişliğe ve bin 750 metre uzunluğa sahip güzergâh bölge ulaşımı için önemli bir alternatif olacak.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin ulaşım alt yapısını yenilemek ve güçlü bir ulaşım alt yapısı oluşturmak için şehir genelinde hummalı bir çalışma yürütüyor.

Büyükşehir, mevcut yolları altyapı ve üstyapısıyla sil baştan yenilerken, şehir ulaşımı için yeni arterleri şehre kazandırıyor.

YENİ GÜZERGÂH: 1. CADDE

Bu hamlelerin sonuncusu da Serdivan’da trafik yükünün en yoğun olduğu nokta olan Yazlık, 2. Cadde, AVM’ler bölgesinde hayata geçirildi. Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi (YOLBAK) ekipleri, bölgenin trafik yükünü azaltacak 1. Cadde’de sona gelindi.

35 METRE GENİŞLİK, BİN 750 METRE UZUNLUKTA

Bu düşünceyle imalatlara başlanan caddede menfez imalatı yapıldı, içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon altyapısı büyük bir hassasiyetle inşa edildi.

Gidiş-geliş çift şeritli duble yol olarak inşa edilen güzergâh son olarak 7 bin 500 ton sıcak asfaltla buluşturuldu. Bin 750 metre uzunluğa, 35 metre genişliğe sahip bölünmüş yol, çevre düzenlemeleri ve peyzajıyla bölgede önemli bir alternatif olacak.

“BÖLGEYE YAKIŞAN BİR PROJE OLDU”

Bölgede inceleme yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, son olarak devam eden yol çizgi ve yaya geçidi çalışmalarını yerinde inceledi.

Başkan Alemdar, “Tüm detaylarıyla bölgeye yakışan, trafiği rahatlatacak ve insanlarımıza yeni bir sosyal yaşam alanı olacak güzergahımızda sona yaklaştık. Son dokunuşlarla projemizi tamamlayacağız” dedi.

ULAŞIMA KONFOR GETİRECEK

Alemdar, “Altyapısıyla, üstyapısıyla Sakarya’mıza yakışan bir caddeyi şehrimize kazandırıyoruz. Sakarya’da ulaşım ağını güçlendirmek için yeni arterler açıp, mevcut arterleri dönüşüme alıyoruz. Altyapısını tamamladığımız caddemiz tamamlandığı zaman şehrimize yakışan, vatandaşlarımızın akşamları keyifle yürüyüş yapabileceği, çevresinde vakit geçirebileceği ve ulaşım konforu yüksek bir güzergâh olacak. Bu arter, bölgedeki ulaşım yükünü büyük ölçüde rahatlatacak inşallah. Hayırlı olsun” dedi.

SON DOKUNUŞLAR SONRASI

YOLBAK Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, yol çizgi, yaya geçidi, tabela ve sinyalizasyon sistemleri imalat ve montaj çalışmalarına devam ediyor. Çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmalarının hızla sürdüğü caddenin tamamlanmasına sayılı günler kaldı.