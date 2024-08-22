Başiskele Belediyesi, Türk kültürünü ve tarihini yansıtan, vatandaşa nefes aldıran sosyal alanları ilçeye kazandırmaya devam ederken, Yuvacık Semt Meydanı projesinde ikinci etap çalışmalarına hızla sürdürüyor.

Başiskele’de artan nüfusa bağlı olarak ortaya çıkan hızlı kentleşmeyle birlikte halkın ihtiyaçları doğrultusunda meydan çalışmaları sürüyor. Kentte meydan olma özelliği taşıyan merkezlerde vatandaşların beklentilerini karşılayacak, tarihi ve kültürü yaşatacak yeni meydanlar yapan Başiskele Belediyesi, geçen yıl kente kazandırdığı Yuvacık Semt Meydanı’nın ikinci etabında çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Barbaros Semt Meydanı, Bahçecik Semt Meydanı ve Yeniköy Atatürk Meydanı’nın ardından Fatih Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi, Bağlar Caddesi ve Kiraz Dere Sokak arasındaki alana yapılan Yuvacık Semt Meydanı’nın önünde yer alan ve atıl durumda olan 859 Sayılı Yuvacık Tarım Kredi Kooperatifi 2. Etap çalışmaları kapsamında geçen ay yıkılmıştı. Estetik görünümüyle kendisine hayran bırakan bin 300 metrekarelik meydanın ilk etabında ise 100 kişilik amfi, 25 araçlık otopark ve dinlenme alanları oluşturulmuştu. Granit ve bazalt taşlı zemini ve dekoratif aydınlatmalarla bölge sakinlerinin nefes aldığı meydanın ikinci etabında ise Nazım Baştürk’ün mahalleye getirdiği Karakaya suyunun akacağı Osmanlı mimarisine uygun çeşme yapımına başlandı. Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü’nün de yakından takip ettiği çalışmalar tamamlandığında Yuvacık Semt Meydanı yeni haliyle kentin çehresini değiştirecek. Kent estetiği ve yaşanılabilir kent anlayışıyla bölgeye büyük değer katacak.