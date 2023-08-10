İstanbul Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi'nde yürüyen maskeli bir grup dolar dağıtarak o anları sosyal medyadan paylaştı. Görüntülerin yayınlanmasının ardından konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemelerde, maske takan kişilerin bir sosyal paylaşım platformu kullanıcısı olduğu belirlendi. Polisin yaptığı incelemede, zanlıların Büyükçekmece Alkent Mahallesi'nde bir villa kiralayarak bu villayı dekore ettikleri ve sosyal medya hesaplarında pornografik içerik üreten videolar kaydettikleri, bu videoları şüpheli ve kazançlı bir platformda paylaştıkları belirlendi.

O Villaya Operasyon

Polis villaya düzenlenilen baskınla 13 zanlı tutukladı. Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda maske, dolar ve üzerinde geçersiz ifade bulunan giysiler ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılar, "Halkı Kin ve Düşmanlığa tahrik etmek" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.