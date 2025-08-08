Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen “Yüzme Bilmeyen Kalmasın” projesi kapsamında, Anafartalar-Dokuzkavaklar Kapalı Yüzme Havuzu’nda eğitim alan yaklaşık 80 kadın kursiyer, Marmaris’e günübirlik geziye götürüldü.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi, kentteki kadınların yüzme öğrenmesi ve sosyal aktivitelere katılarak keyifli vakit geçirmesi için hayata geçirdiği “Yüzme Bilmeyen Kalmasın” projesini tüm hızıyla sürdürüyor. Proje çerçevesinde, Anafartalar-Dokuzkavaklar Kapalı Yüzme Havuzu’nda eğitim alan Pınarkent, Küçükdere, Yeniköy ve Irlıganlı mahallelerinden yaklaşık 80 kadın kursiyer, Marmaris’e günübirlik geziye götürüldü.

Ege’nin serin sularıyla buluşan kadınlar, hem yüzme pratiği yaptı hem de doğayla iç içe keyifli bir gün geçirdi. Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonuyla gerçekleşen geziye, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu’nun eşi Nilgün Çavuşoğlu ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ayşe Sarıkaya da eşlik etti.

Marmaris’in koylarında mavi yolculuk

Gezide kadınlar için Marmaris koylarını kapsayan bir tekne turu da düzenlendi. Katılımcılar, berrak sularda yüzme molaları verirken eşsiz manzaralar eşliğinde mavi yolculuğun tadını çıkardı. Deniz havası ve tekne gezisiyle moral depolayan kadınlar, gün sonunda bol bol hatıra fotoğrafı çektirerek anı ölümsüzleştirdi.