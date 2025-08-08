Doğumdan 23 aylık olana kadar bebeklerin ve küçük çocukların pirinç veya pirinç içermeyen bebek tahılları tüketimiyle ilgili beslenme alışkanlıklarını incelemek için Ulusal Sağlık ve Beslenme İnceleme Anketi (NHANES) veri setini kullanıyor.İSTANBUL (İGFA) - Yazarlar, Ulusal Sağlık ve Beslenme İnceleme Anketi (NHANES) veri setlerinden (2005-2010) elde edilen verileri kullanan araştırmacılar, pirinç tüketiminin genel diyet kalitesi ve temel besin öğelerinin alımıyla olan ilişkisini, ABD genelini temsil eden 14.386 yetişkinden oluşan bir örneklemde değerlendirdiler.

PİRİNÇLİ BEBEK TAHILLARININ OLUMLU ETKİSİ

Bu çalışmanın yazarları, doğumdan 23 aylık olana kadar bebeklerin ve küçük çocukların pirinç veya pirinç içermeyen bebek tahılları tüketimiyle ilgili beslenme alışkanlıklarını incelemek için Ulusal Sağlık ve Beslenme İnceleme Anketi (NHANES) veri setini kullandı. Çalışma, pirinç tahılı tüketiminin daha iyi besin alımı ve sağlık sonuçlarıyla ve daha düşük hastalık riskiyle bağlantılı olduğunu ortaya koydu. Özellikle hem pirinç hem de pirinç dışı tahılları içeren beslenme düzenine sahip bebekler ve küçük çocuklar, daha yüksek düzeyde karbonhidrat, demir, kalsiyum, magnezyum, çinko ve E vitamini alırken, pizza, işlenmiş etler ve tatlılar gibi işlenmiş gıdaları daha az tüketti.

PİRİNÇ TÜKETİMİ, DAHA İYİ BESİN ALIMI VE DİYET KALİTESİYLE İLİŞKİLENDİRİLDİ

Ulusal Sağlık ve Beslenme İnceleme Anketi (NHANES) veri setlerinden (2005-2010) elde edilen verileri kullanan araştırmacılar, pirinç tüketiminin genel diyet kalitesi ve temel besin öğelerinin alımıyla olan ilişkisini, ABD genelini temsil eden 14.386 yetişkinden oluşan bir örneklemde değerlendirdiler. Sonuçlar, pirinç yiyen yetişkinlerin diyetlerinin ABD Beslenme Rehberi’nde önerilenlerle daha uyumlu olduğunu gösterdi ve bu bireylerin potasyum, magnezyum, demir, folat ve lif alımlarının daha yüksek, doymuş yağ ve ilave şeker tüketimlerinin daha düşük olduğu görüldü.

Pirinç tüketimi ayrıca meyve, sebze, et ve baklagil porsiyonlarının daha fazla tüketilmesiyle de ilişkilendirildi. Bu araştırma, pirincin diyet kalitesine yaptığı olumlu katkıyı gösteren daha önce yayımlanmış iki çalışmaya dayanmaktadır.

Pirinç yemek, meyve, sebze, et ve baklagillerin daha fazla porsiyonlarda tüketilmesiyle ilişkilendirilmiştir.

PİRİNÇ TÜKETİMİYLE DAHA İYİ SAĞLIK GÖSTERGELERİ VE BESİN ALIMI

Beslenme uzmanları arasında sağlık göstergelerinin değerlendirilmesi sıkça tartışılan bir konudur ve bu çalışmada, araştırmacılar 20 yaş ve üzeri yetişkinler için pirinç tüketiminin aşağıdaki sağlık göstergeleri üzerindeki etkilerini değerlendirmiştir: obezite riski, kolesterol seviyeleri, enerji alımı, temel vitamin ve mineral alımları, kilo durumu, kan basıncı, diyet kalitesi ve serum folat düzeyi. Bu çalışmada kullanılan veriler NHANES (2007-2008) ve Gıda Ürünleri Tüketimi Veritabanı'ndan alınmıştır.

Çalışma, pirinç tüketen bireylerin – çocuklar ve yetişkinler dahil – folat, demir, potasyum, B6, B12 ve A vitaminleri, tiamin, riboflavin, niasin, D vitamini, fosfor, magnezyum, bakır ve çinko gibi besinleri anlamlı derecede daha fazla tükettiklerini göstermiştir. Bulgular, pirinç tüketen bireylerin bel çevresinin daha küçük olduğunu ve fazla kilolu ya da obez olma ihtimallerinin daha düşük olduğunu ortaya koymaktadır. Ayrıca, bu bireylerin, pirinç tüketmeyen bireylere kıyasla, daha yüksek besin yoğunluğuna sahip, daha sağlıklı diyetler benimsedikleri kanıtlarla desteklenmektedir.