Her yıl Uluslararası Likya Kaş Kültür Sanat Festivali’nin sonunda düzenlenen Megisti Kaş Swim Race, bu yıl 17. kez gerçekleşti. Megisti Kaş Swim Race’te kürsünün sahipleri belli oldu. Down sendromlu özel sporcu Hasan Gökhan Kotan, 7 kilometre yüzerek dünyada bir ilki başardı.ANTALYA (İGFA) - İmza attığı spor organizasyonlarıyla adından söz ettiren, ülkemizi uluslararası pek çok branşta gururla temsil eden Rossist Event tarafından düzenlenen yüzme yarışı sona erdi. Akdeniz’in masmavi sularında, akıntıya ve dalgalara karşı verilen mücadele spor tutkunları tarafından heyecanla takip edildi.

Türkiye, Yunanistan, ABD, İngiltere ve Avustralya başta olmak üzere Afganistan, Bosna – Hersek, Fransa, Gürcistan, Hollanda, İrlanda, İspanya, İtalya, Japonya, Makedonya ve Rusya’dan gelen üst düzey 193 sporcu birincilik için kıyasıya mücadele etti.

Kaş Belediyesi ve Radisson Blu Hotel Kaş ana sponsorluğunda, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kaş Kaymakamlığı, Türkiye Yüzme Federasyonu ve Türkiye Spor Yazarları Derneği’nin destekleriyle, MK Group co-sponsorluğunda MEKVIN Hotels konaklama sponsorluğunda gerçekleşen benzersiz yarış, otoritelerden bir kez daha tam not aldı.

16 ülkeden 193 sporcunun katıldığı Megisti Kaş Swim Race’te kadınlarda birinci 1:46:34 süreyle yarışın en genç sporcusu Aybike Su Irçağ, ikinci 1:57:32 süreyle Kathryn Haesner ve üçüncü 1:59:53 süreyle Ironman şampiyonu Sera Sayar oldu.

Erkeklerde birinci 1:37:42 süreyle Emre Erdoğan, 1:38:01 süreyle Spyros Chrysikopoulos oldu.

Dostluk için kulaç atan ve ilk ikiye giren Türk ve Yunan sporcular yarış sonunda sarılarak sıcak anlar yaşattı. Dünya Rekortmeni 61 yaşındaki Ahmet Nakkaş yarışı 1:39:15 süreyle üçüncü olarak tamamladı.

Hasan Gökhan Kotan, 3 saat 22 dakika 30 saniyeyle yarışı tamamlayarak dünyada 7 kilometre yüzen ilk down sendromlu yüzücü oldu.