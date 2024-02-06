Eyüpsultan Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli olmak üzere 10 ilimizi etkileyen 6 Şubat depremlerinin 1’inci yıl dönümünde "Yüzyılın Felaketinin Yıldönümünde İsimli Kahramanlar" adıyla bir anma programı düzenledi. Programda ESAY biriminin deprem bölgesindeki büyük çabasını konu alan İsimli Kahramanlar isimli belgeselin gösterimi yapıldı.

Türkiye, 6 Şubat Pazartesi günü saat 04.17’de Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde yaşanan 7,7’lik depremle sarsılırken, saat 13.24’te Elbistan ilçesinde yaşanan 7,6 büyüklüğündeki ikinci depremle büyük bir felaketi yaşamıştı. Depremler sonrası binlerce bina enkaza dönüşürken 53 bin 537 vatandaşımız da yaşamını yitirmişti.

ESAY depremin ilk gününden itibaren sahadaydı

Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanından arama kurtarma ekipleri felaketin yaşandığı şehirlere giderken, Eyüpsultan Belediyesi’nin ESAY birimi de 13 personeliyle yardım ve destek için hiç vakit kaybetmeden harekete geçti. Depremin ilk gününden itibaren İskenderun Hatay’da arama kurtarma çalışmalarına katıldı.

Günler süren insanüstü bir çaba

Eyüpsultan Kültür Sanat Merkezi’nde büyük felaketin 1’inci yıl dönümünde düzenlenen programda dokuz gün boyunca insanüstü bir çabayla, geceli gündüzlü arama kurtarma çalışmalarına katılan, dayanması çok zor olaylara tanıklık eden ESAY (Eyüpsultan Belediyesi Arama Kurtarma) biriminin yaşadıklarını konu alan bir belgesel gösterimi yapıldı.

Eyüpsultan Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından hazırlanan belgeselin gösterimine Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’le birlikte Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, ESAY ekibi, zorlu günlerde dualarıyla onların yanında olan aile üyeleri, AK Parti Gençlik Kolları Başkan Burak Çebi, İl AFAD Müdürü Ercan Akar, Anadolu Yakası AFAD Birlik Müdürü Bilal Öztürk, AFAD Eğitim Şube Müdürü Yasin Odabaş, Avrupa Yakası AFAD Birlik Amiri Ahmet Say, Eyüpsultan Belediyesi Başkan Yardımcıları, birim müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yaşananları gözyaşları içinde anlattılar

Kur’an-ı Kerim tilaveti ve depremde yaşamını yitiren vatandaşlarımız için edilen duaların ardından gösterimi yapılan “Yüzyılın Felaketinin Yıldönümünde İsimli Kahramanlar” belgeselinde depremin kahramanlarından olan ESAY ekibi, deprem bölgesinde yaşananları, umudun ve hayata yeniden tutunanların hikayelerini gözyaşları içinde anlattı.

“Bu belgeselin her evde izletilmesi lazım”

Belgeselin gösteriminin ardından konuşan Başkan Deniz Köken, göreve geldikleri ilk günden itibaren olası İstanbul depremi için hazırlandıklarını, bunun için de ilk olarak Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünü kurduklarını vurgulayarak şunları söyledi:

“2019 yılında ilk göreve geldiğimiz günden itibaren bütün planlı çalışmalarımızı onun üzerine yaptık. O zaman da bu kentsel değil, depremsel dönüşüm dedik. Bölgemizde 99 depreminden önce ve sonra yapılan binaların ayrıştırmasını yaptık. 6 Şubat depreminin üzerinden daha bir yıl geçmeden yine yaşananları unuttuk. Halen daha binasının çatı aralığına ek yapmayı ve kolonları kesmeyi düşünenler var. O kolonları kesenleri cinayetle yargılamak lazım. Bunları yaparken aslında kendi mezarını hazırlıyor. Bu bir saatlik belgeseli aslında her evde zorla izlettirmek gerekiyor. Yakın zamanda Japonya’da deprem oldu ve sadece 18 kişi öldü, onlar da çatıdan düşerek hayatlarını kaybettiler. Demek ki her şeyi düzgün yapınca bazı şeyler olabiliyor. Bilimi, mühendislik tekniğini doğru uygulayacağız. Yakın zamanda Cumhurbaşkanımızın açıkladığı Yarısı Bizden kampanyası dönüşüm için ideal bir fırsat. Bu konuyla ilgili Eyüpsultan Meydanı’nda Bakanlığın bir aracı var.”

“Kentsel dönüşümle 4 bin binanın yıkılmasına vesile olduk”

Depreme hazırlık anlamında bugüne kadar 4 bin bağımsız binanın yıkılmasına ve 17 bin yeni binanın yapımına vesile olduklarını sözlerine ekleyen Başkan Deniz Köken, “Dönüşümle önünü açtığımız binalar da yapılmaya devam ediyor. Amacımız şehrin tamamını doğru ve sağlıklı dönüştürmek. Sağlıklı şehirlerde, sokaklarda yaşamak herkesin, özellikle çocukların hakkı. Güzel güçlü bir ESAY ekibi kurduk ve Göktürk’te bir eğitim merkezi oluşturduk. Her mahallede en az 100’er kişilik bir gönüllü ordusu oluşturmaya çalışıyoruz. Büyük mahallelerde bu sayıyı daha da artırmalıyız. Mahallelere bir jeneratör, parklara kabin gömeceğiz, anahtarlarını da yetkililere vereceğiz. Bazı mahallerde tatbikat yapmamız lazım. Allah bize bir daha böyle bir afet yaşatmasın. Depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum” dedi.

“Allah bizlere böyle bir felaket bir daha yaşatmasın”

Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara ise yaptığı konuşmada, yaşanan deprem sonrası Hatay’a incelemeler yapmaya gittiğini ve inanması güç bir manzarayla karşılaştığını ifade ederek şöyle konuştu:

“Hiçbir şey kalmamış. Hatay’da valilik kalmamış. İskenderun Kaymakamlığı güçlendirme yapılmış o kurtulmuş. Geriye hiçbir şey kalmamış. Deniz taşmış, sokaklar su içinde, büyük bloklar tamamen çökmüş, kat kat olmuş. Orada çalışan arkadaşlarımızı da ziyaret ettik. Emeği geçen arkadaşlardan iki cihanda da Allah razı olsun. İstanbul olmasa, Eyüpsultan olmasa orası ayağa kalkmazdı. Öyle bir felaket ki 11 vilayette oluyor. Her il kendi derdiyle meşgul. Allah bizlere böyle bir felaket göstermesin. Eyüpsultan’da 427 bin nüfusumuz, 29 mahallemiz var. Bizim 10 bin yetişmiş gönüllümüzün olması lazım. İkincisi artık bir kat fazla çıkmaktan vazgeçmemiz lazım.”